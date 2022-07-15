Украинцам объяснили, кто подготавливает укрытия для учеников и надо ли родителям "сбрасываться"

Подготовка к началу нового учебного года в Украине в условиях военного положения и российской полномасштабной войны активно продолжается, ведь для учебных заведений разработан ряд важных требований для возможности учебы в очном формате.

Какие именно они должны быть и кто несет ответственность за подготовку, объяснили в пресс-службе образовательного омбудсмена.

Основные из них - ситуация с безопасностью в том или ином населенном пункте и наличие оборудованного укрытия для всех участников образовательного процесса.

Кто отвечает за обустройство укрытия в учебном заведении?

Ответственность - на учредителе. Именно он обязан обеспечить содержание и развитие материально-технической базы основанного им учебного заведения на уровне, достаточном для выполнения требований стандартов образования и лицензионных условий (часть 6 статьи 25 закона Украины "Об образовании").

Кто должен выделить средства на обустройство укрытия в учебном заведении?

Согласно статье 78 закона Украины "Об образовании", финансирование школ / колледжей /вузов происходит за средства местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством (например, благотворительной помощи, грантов и т.п.). То есть, органы местного самоуправления должны выделить средства на обустройство укрытия.

Также источником финансирования для обустройства укрытий может быть международная помощь.

Родители также могут помогать финансово для обустройства укрытий посредством благотворительной помощи, но это должна быть добровольная помощь - никто не может заставлять родителей сдавать какие-либо средства на обустройство укрытия.

Кто определяет готовность укрытия?

Орган местной власти - учредитель учебного заведения - формирует комиссию, которая организует периодические осмотры состояния защитных сооружений, оценивает состояние готовности укрытия, наличие и проверку работоспособности основного оборудования.

Это нужно, чтобы выявить недостатки в их состоянии содержания и эксплуатации, предусмотреть меры по приведению защитного сооружения в готовность.

По результатам оценки состояния готовности составляется акт оценки состояния готовности защитного сооружения гражданской защиты по форме согласно приложению 11 к настоящим Требованиям.

Какие требования к оснащению противорадиационных укрытий в учебных заведениях?

Противорадиационное укрытие - негерметичное сооружение для защиты людей от влияния на них ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения местности и действия обычных средств поражения (стрелкового, артиллерийского оружия, авиационных бомб, гранат и прочее).

Проектируется и строится по специальным нормам ДБН В.2.2-5-97 "Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты" и имеет нормированные защитные свойства.

Противорадиационное укрытие имеет такое специальное инженерное оборудование:

дверь (обычная, усиленная);

вентиляция (до 50 человек - естественная, больше - с механикой);

стационарное электропитание;

если больше чем на 20 человек - канализация и водопровод, меньше - баки с питьевой водой и выносная тара для нечистот.

Есть ли туалет, запасы воды, вентиляция, отопление и прочее в простейших укрытиях - подвалах?

Правилами определены такие требования и шаги для подготовки подвального помещения. Необходимо: