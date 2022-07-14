Что делать, если воздушная тревога застанет ребенка в дороге в школу: появилось разъяснение
Уже скоро начнется новый учебный год в школах. Относительно того, будет ли обучение очным, то власти утверждают, что вопрос будут решать в каждой области индивидуально - откроются только те школы, в которых есть бомбоубежища и заставлять детей учиться очно, а не онлайн не будут.
У родителей возникает много вопросов относительно безопасности детей - например, что делать, если воздушная тревога застала ребенка в дороге в школу? Разъяснение появилось на сайте образовательного омбудсмена.
Отмечается, что необходимо разработать четкий алгоритм действий для участников образовательного процесса на случай таких ситуаций, особенно в отношении действий педагогов в случае перевозки учащихся школьным автобусом.
Ведь подвозом к школе обеспечиваются ученики, проживающие от учебного заведения на расстоянии более 2 км и, например, когда учеников везут из ближайшего к городу села, воздушная тревога может застать школьный автобус в поле, где спрятаться будет некуда.
По мнению службы образовательного омбудсмена, если тревога врасплох застала ребенка, когда он пешком идет в школу, ребенок должен знать, где на пути к школе находится ближайшее укрытие, чтобы мочь там спрятаться. Если же ближайшее укрытие - образовательное учреждение, а добраться до заведения быстро невозможно - воспользоваться природными или искусственными укрытиями, в частности, рельефом местности (балки, овраги и т. п), углубленными помещениями и сооружениями, при отсутствии вышеуказанных - в зданиях и сооружениях различного назначения по правилу “двух стен”.
Если ребенок находится в общественном транспорте, необходимо оставить транспорт и перейти к ближайшему укрытию. Поэтому родителям необходимо провести разъяснительную работу детям относительно ближайших укрытий на пути в образовательное учреждение.
Имеет ли право педагог отпустить ребенка домой, по просьбе родителей, во время воздушной тревоги?
Согласно пунктам 15-16 Порядка заполнения и пребывания в сооружениях фонда защитных сооружений гражданской защиты выход из защитного сооружения осуществляется только если поступила информация об отсутствии опасности (после уточнения ситуации в районе сооружения), а также в случаях вынужденной эвакуации.
Вынужденная эвакуация из сооружения фонда защитных сооружений проводится, если:
- произошло повреждение сооружения, что исключает дальнейшее пребывание в нем укрывающихся лиц;
- произошло затопление сооружения;
- произошел пожар в здании и в нем образовались опасные концентрации вредных газов;
- были достигнуты предельные параметры внутренней воздушной среды.
Поэтому во время воздушной тревоги, чтобы не подвергать ребенка опасности, педагог не имеет права отпустить его домой даже по просьбе родителей.
Ранее мы сообщали, с какими укрытиями разрешат проводить занятия в школах в новом учебном году в Украине.
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