Що робити, якщо повітряна тривога застане дитину в дорозі до школи: з'явилось роз'яснення

Вже скоро розпочнеться новий навчальний рік у школах. Щодо того, чи буде навчання очним, то влада стверджує, що питання вирішувати будуть в кожній області індивідуально - відкриються тільки ті школи, в яких є бомбосховища і змушувати дітей вчитися очно, а не онлайн не будуть.

У батьків виникає багато питань щодо безпеки дітей - наприклад, що робити, якщо повітряна тривога застала дитину в дорозі до школи? Роз'яснення з'явилося на сайті освітнього омбудсмена.

Відмічається, що необхідно розробити чіткий алгоритм дій для учасників освітнього процесу на випадок таких ситуацій, особливо щодо дій педагогів у разі перевезення учнів шкільним автобусом.

Адже підвезенням до школи забезпечуються учні, які проживають від закладу освіти на відстані понад 2 км й, наприклад, коли учнів везуть із найближчого до міста села, повітряна тривога може застати шкільний автобус у полі, де сховатися буде нікуди.

На думку служби освітнього омбудсмена, якщо тривога зненацька застала дитину, коли вона пішки йде до школи, дитина повинна знати, де на шляху до школи знаходиться найближче укриття, щоб могти там заховатися. Якщо ж найближче укриття - заклад освіти, а дістатися до закладу освіти швидко неможливо - скористатися наявними природними або штучними укриттями, зокрема, рельєфом місцевості (балки, яри тощо), заглибленими приміщеннями та спорудами, за відсутності вищезазначених - у будівлях і спорудах різного призначення правилом “двох стін”.

Якщо дитина перебуває в громадському транспорті, необхідно залишити транспорт та перейти до найближчого укриття. Тому батькам необхідно провести роз’яснювальну роботу дітям щодо найближчих укриттів на шляху до закладу освіти.

Чи має право педагог відпустити дитину додому, на прохання батьків, під час повітряної тривоги?

Відповідно до пунктів 15-16 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки (після уточнення ситуації в районі споруди), а також у випадках вимушеної евакуації.

Вимушена евакуація зі споруди фонду захисних споруд проводиться, якщо:

відбулося пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються;

відбулося затоплення споруди;

сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небезпечні концентрації шкідливих газів;

було досягнено граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища.

Тому під час повітряної тривоги, щоб не наражати дитину на небезпеку, педагог не має права відпустити її додому навіть на прохання батьків.