ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 18:04
Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

До початку навчального року залишилося менш ніж два місяці, і батьки в паніці обговорюють можливість навчання в школах очно. Більшість батьків виступають категорично проти рішення збирати дітей в класах, бо російські ракети можуть прилетіти куди завгодно і коли завгодно.

Влада стверджує, що питання вирішувати будуть в кожній області індивідуально - відкриються тільки ті школи, в яких є бомбосховища і змушувати дітей вчитися очно, а не онлайн не будуть.

Які приміщення підійдуть для бомбосховищ в навчальних закладах, розповіли на сайті освітнього омбудсмена.

Відповідно до закону, в укриттях ховаються групи населення цивільного захисту. Це можуть бути працівники АЕС, оборонних підприємств і тих, які забезпечують життєдіяльність міста.

Також до укриттів мають спускатися учасники освітнього процесу окремих навчальних закладів (в основному - це заклади вищої освіти).

Укриття - це герметична споруда для захисту людей, в якому протягом певного часу створюються умови, де люди будуть захищені від небезпечних факторів в результаті надзвичайної ситуації (військових або бойових дій, терористичних актів).

Які види укриттів бувають

Протирадіаційне укриття - це негерметична споруда для захисту людей, яка виключає вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження

Споруди подвійного призначення - наземні або підземні споруди, або їх окремі частини, спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема - для захисту населення. І в них створені умови для тимчасового перебування людей.

Прості укриття - фортифікаційні споруди, цокольні або підвальні приміщення, інші приміщення підземного простору, де можливе тимчасове перебування людей.

Облаштування та постановка на облік в особливий період простих укриттів не означає повного виконання вимоги законодавства щодо забезпечення учасників освітнього процесу засобами колективного захисту.

Зараз в тих областях України, де розглядають варіант очного навчання, проводять огляди простих укриттів і укриттів подвійного призначення.

Остаточне рішення про види об'єктів фонду захисних споруд, які мають бути у навчальних закладах, вирішуватимуть органи центральної та місцевої влади.

Школи можуть також використовувати інші місця укриття для дітей за попередньою домовленістю - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри. Але відстань до такого укриття має бути не більше 500 метрів.

А чи може підвал в школі бути притулком?

Підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу - якщо вони потрапляють під категорію приміщення подвійного призначення або простих укриттів. Однак вирішувати це буде спеціальна комісія.

Несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття) будівель і споруд повинні бути із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів.

Що повинно бути в найпростішому укритті:

  • Місця для сидіння - лавки, стільці, ліжка
  • Ємності з питною водою (по 2 л на людину) і технічна вода
  • Контейнери для зберігання їжі
  • Контейнери для нечистот з щільними кришками, які можна виносити (якщо немає каналізації та туалету в приміщенні)
  • Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, лампи)
  • Вогнегасник
  • Засоби надання першої допомоги
  • Засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач)
  • Шанцевий інструмент (штикові та совкові лопати, ломи, сокири, пили-ножівки по дереву, по металу)
  • По можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами відповідно до норм.

Правило з одним виходом з укриття підходить тільки для перебування до 50 осіб. У звичайних школах понад 50 осіб, тому входів до укриття має бути два - простий та аварійний.

Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах

Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)

Як повинні підготувати приміщення

  • прибрати приміщення від сміття;
  • винести непотрібні та зайві речі;
  • зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;
  • демонтувати тимчасові перегородки;
  • звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;
  • зміцнити вхідні двері;
  • зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;
  • перевірити електропроводку, освітлення і вимикачі;
  • створити запас електро лампочок, свічок, ліхтариків;
  • облаштувати вентиляційні отвори;
  • облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води в ємностях;
  • облаштувати окремі приміщення для санвузлів і під'єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для щільно закриваються нечистот;
  • встановити лавки, лежаки;
  • створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей і ковдр, забезпечити їх зберігання в водонепроникних чохлах

Нормативи за кількістю осіб у притулку

Нормативи за кількістю осіб в притулках дуже умовні, але не менше 0,6 м кв.на одну людину. Для простих укриттів:

Діти до 11 років повинні бути розміщені окремо

Якщо немає можливості підготувати сидячі та лежачі місця, то норма не повинна бути менш як 1 людина на 1 м кв.

До речі, раніше ми писали, що у МОН пояснили, як навчатимуться з 1 вересня школярі та студенти.

А також розповідали про те, мер Харкова зробив заяву про навчання дітей у школах з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя