Учебный год под угрозой ракетных обстрелов? С какими убежищами разрешат проводить занятия в школах
До начала учебного года осталось менее двух месяцев, и родители в панике обсуждают возможность обучения в школах очно. Большинство родителей выступают категорически против решения собирать детей в классах, так как российские ракеты могут прилететь куда угодно и когда угодно.
Власти утверждают, что вопрос решать будут в каждой области индивидуально - откроются только те школы, в которых есть бомбоубежища и заставлять детей учиться очно, а не онлайн не будут.
Какие помещения подойдут для бомбоубежищ в учебных заведениях, рассказали на сайте образовательного омбудсмена.
Согласно закону, в убежищах укрываются группы населения гражданской защиты. Это могут быть работники АЭС, оборонных предприятий и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Также в убежища должны спускаться участники образовательного процесса отдельных учебных заведений (в основном - это учреждения высшего образований).
Убежище - это герметичное сооружение для защиты людей, в котором в течении определенного времени создаются условия, где люди будут защищены от опасных факторов в результате чрезвычайной ситуации (военных или боевых действий, террористических актов).
Какие виды укрытий бывают
Противорадиационное укрытие - это негерметичное сооружение для защиты людей, которое исключает влияние ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения местности и действия обычных средств поражения
Сооружения двойного назначения - наземные или подземные сооружения, или их отдельные части, спроектированные или приспособленные для использования по основному функциональному назначению, в частности - для защиты населения. И в них созданы условия для временного пребывания людей.
Простые укрытия - фортификационные сооружения, цокольные или подвальные помещения, другие помещения подземного пространства, где возможно временное пребывание людей.
Обустройство и постановка на учет в особый период простых укрытий не означает полного выполнения требования законодательства по обеспечению участников образовательного процесса средствами коллективной защиты.
На данный момент в тех областях Украины, где рассматривают вариант очного обучения, проводят осмотры простых укрытий и укрытий двойного назначения.
Окончательное решение о видах объектов фонда защитных сооружений, которые должны быть в учебных заведениях, будут решать органы центральной и местной власти.
Школы могут также использовать другие места укрытия для детей по предварительной договоренности - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры. Но расстояние до такого укрытия должно быть не более 500 метров.
А может ли подвал в школе быть убежищем?
Подвальные помещения могут использоваться для укрытия участников образовательного процесса - если они попадают под категорию помещения двойного назначения или простых укрытий. Однако решать это будет специальная комиссия.
Несущие и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия) зданий и сооружений должны быть из железобетона, кирпича или других каменных материалов.
Что должно быть в простейшем укрытии:
- Места для сидения - скамейки, стулья, кровати
- Емкости с питьевой водой (по 2 л на человека) и техническая вода
- Контейнеры для хранения пищи
- Контейнеры для нечистот с плотными крышками, которые можно выносить (если нет канализации и туалета в помещении)
- Резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, лампы)
- Огнетушители
- Средства оказания первой помощи
- Средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник)
- Шанцевый инструмент (штыковые и совковые лопаты, ломы, топоры, пилы-ножовки по дереву, по металлу)
- По возможности простейшие укрытия снабжаются дополнительным оборудованием, инструментами в соответствии с нормами.
Правило с одним выходом из убежища подходит только для пребывания до 50 человек. В обычных школах более 50 человек, поэтому входов в убежище должно быть два - простой и аварийный.
Фото: Какие бомбоубежища должны быть в школах (Getty Images)
Как должны подготовить помещение
- убрать помещение от мусора;
- вынести ненужные и лишние вещи;
- укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;
- демонтировать временные перегородки;
- освободить общие проходы в подвальном помещении;
- укрепить входную дверь;
- укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;
- проверить электропроводку, освещение и выключатели;
- создать запас электро лампочек, свечей, фонариков;
- обустроить вентиляционные отверстия;
- обустроить забор воды от системы централизованного водоснабжения и водоотвода или создать запасы воды в емкостях;
- обустроить отдельные помещения для санузлов и подсоединить их к системе канализации или обеспечить их выносной тарой для плотно закрывающихся нечистот;
- установить скамейки, лежаки;
- создать запас пищевых продуктов длительного хранения, а также теплых вещей и одеял, обеспечить их хранение в водонепроницаемых чехлах
Нормативы по количеству человек в убежище
Нормативы по количеству человек в убежищах очень условны, но не менее 0,6 м кв. на одного человека. Для простых укрытий:
Дети до 11 лет должны быть размещены отдельно
Если нет возможности подготовить сидячие и лежачие места, то норма не должна быть менее 1 человека на 1 м кв.
Кстати, ранее мы писали, что в МОН объяснили, как будут учиться с 1 сентября школьники и студенты.
А также рассказывали о том, мэр Харькова сделал заявление об обучении детей в школах с 1 сентября.