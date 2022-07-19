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Українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС та поліції, для учнів не відкриються

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Вівторок 19 липня 2022 18:34
Українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС та поліції, для учнів не відкриються Фото: в Україні перевірять вимоги безпеки у закладах освіти (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

В Україні перевірять всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища та укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.

Про це 19 липня передали в прес-службі ДСНС України.

За словами представника міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої на сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.

Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.

Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів.

"Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.

Українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС та поліції, для учнів не відкриютьсяУкраїнські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС та поліції, для учнів не відкриються

Перед початком навчального року школи перевірять на відповідність вимогам безпеки (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Учням готують нові шкільні предмети

Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів.

"Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.

Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях.

"Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.

Українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС та поліції, для учнів не відкриються

У школах, де вимоги безпеки не на належному рівні - навчання в офлайн форматі виключена (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.

Додамо, перед цим у освітнього омбудсмена пояснили, хто готує укриття для учнів і чи треба батькам "скидатися".

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