У школах України з'являться вихователі з безпеки: що входитиме в обов'язки
В українських школах з'являться вихователі безпеки в рамках проекту "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі".
Про це 21 липня розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону "UAразом".
Чиновник зазначив, що міністерство зараз ініціює відповідний масштабний проект. У пілотному варіанті візьмуть участь чимало територіальних громад.
Йдеться про спеціально навченого фахівця (необов'язково поліцейський, може бути посадова особа громади), який проводитиме уроки в школах щодо забезпечення безпеки дітей.
До його обов'язків входитиме навчання основам поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, а також пропаганда здорового способу життя, інформування спеціальних служб про негативні явища в навчальних закладах та інше.
Також Монастирський повідомив, що МВС спільно з міністерством освіти і науки працюють над введенням нових курсів, окремих уроків у навчальних закладах.
"Щоб були нові заняття, нові знання могли бути освоєні школярами, дітками, студентами. В першу чергу це стосується укриттів, знань, як має поводитися людина під час повітряної тривоги, і в тому числі необхідні знання про вибухонебезпечні предмети", - розповів чиновник.
Монастирський звернув увагу, що розмінування в Україні триватиме роки, а "наші діти вже сьогодні повинні знати, як себе убезпечити".
Відео: глава МВС розповів про вихователів безпеки в школах
Нагадаємо, що перед цим глава МОН України Сергій Шкарлет пояснив, яким буде навчання з 1 вересня, та чого чекати школярам і студентам.
А також у Міносвіти повідомляли, що в школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведення.