У школах України з'являться вихователі з безпеки: що входитиме в обов'язки

В українських школах з'являться вихователі безпеки в рамках проекту "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі".

Про це 21 липня розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону "UAразом".

Чиновник зазначив, що міністерство зараз ініціює відповідний масштабний проект. У пілотному варіанті візьмуть участь чимало територіальних громад.

Йдеться про спеціально навченого фахівця (необов'язково поліцейський, може бути посадова особа громади), який проводитиме уроки в школах щодо забезпечення безпеки дітей.

До його обов'язків входитиме навчання основам поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, а також пропаганда здорового способу життя, інформування спеціальних служб про негативні явища в навчальних закладах та інше.

Також Монастирський повідомив, що МВС спільно з міністерством освіти і науки працюють над введенням нових курсів, окремих уроків у навчальних закладах.

"Щоб були нові заняття, нові знання могли бути освоєні школярами, дітками, студентами. В першу чергу це стосується укриттів, знань, як має поводитися людина під час повітряної тривоги, і в тому числі необхідні знання про вибухонебезпечні предмети", - розповів чиновник.

Монастирський звернув увагу, що розмінування в Україні триватиме роки, а "наші діти вже сьогодні повинні знати, як себе убезпечити".

Відео: глава МВС розповів про вихователів безпеки в школах