В школах Украины появятся воспитатели по безопасности: что будет входить в обязанности

Чиновник отметил, что министерство сейчас инициирует соответствующий масштабный проект. В пилотном варианте примут участие многие территориальные общины.

Речь идет о специально обученном специалисте (необязательно полицейский, может быть должностное лицо общины), который будет проводить уроки в школах по обеспечению безопасности детей.

В его обязанности будет входить обучение основам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, проведение профилактических и информационно-просветительских мероприятий, а также пропаганда здорового образа жизни, информирование специальных служб о негативных явлениях в учебных заведениях и прочее.

Также Монастырский сообщил, что МВД совместно с министерством образования и науки работают над введением новых курсов, отдельных уроков в учебных заведениях.

"Чтобы были новые занятия, новые знания могли быть освоены школьниками, детками, студентами. В первую очередь это относится к укрытиям, знаний, как должен вести себя человек во время воздушной тревоги, и в том числе необходимые знания о взрывоопасных предметах", - рассказал чиновник.

Монастырский обратил внимание, что разминирование в Украине продлится годы, а "наши дети уже сегодня должны знать, как себя обезопасить".

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