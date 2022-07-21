UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В школах Украины появятся воспитатели по безопасности: что будет входить в обязанности

Фото: в украинских школах введут отдельные уроки по безопасности (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

В украинских школах появятся воспитатели безопасности в рамках проекта "Специалист по безопасности в образовательной среде".

Об этом 21 июля рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона "UAразом".

Чиновник отметил, что министерство сейчас инициирует соответствующий масштабный проект. В пилотном варианте примут участие многие территориальные общины.

Речь идет о специально обученном специалисте (необязательно полицейский, может быть должностное лицо общины), который будет проводить уроки в школах по обеспечению безопасности детей.

В его обязанности будет входить обучение основам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, проведение профилактических и информационно-просветительских мероприятий, а также пропаганда здорового образа жизни, информирование специальных служб о негативных явлениях в учебных заведениях и прочее.

Также Монастырский сообщил, что МВД совместно с министерством образования и науки работают над введением новых курсов, отдельных уроков в учебных заведениях.

"Чтобы были новые занятия, новые знания могли быть освоены школьниками, детками, студентами. В первую очередь это относится к укрытиям, знаний, как должен вести себя человек во время воздушной тревоги, и в том числе необходимые знания о взрывоопасных предметах", - рассказал чиновник.

Монастырский обратил внимание, что разминирование в Украине продлится годы, а "наши дети уже сегодня должны знать, как себя обезопасить".

Видео: глава МВД рассказал о воспитателях безопасности в школах

Напомним, что перед этим глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, каким будет обучение с 1 сентября, и чего ждать школьникам и студентам.

А также в Минобразования сообщали, что в школах с 1 сентября появится важное нововведение.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаДенис Монастырский