В школах Украины появятся воспитатели по безопасности: что будет входить в обязанности

В украинских школах появятся воспитатели безопасности в рамках проекта "Специалист по безопасности в образовательной среде".
Об этом 21 июля рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона "UAразом".
Чиновник отметил, что министерство сейчас инициирует соответствующий масштабный проект. В пилотном варианте примут участие многие территориальные общины.
Речь идет о специально обученном специалисте (необязательно полицейский, может быть должностное лицо общины), который будет проводить уроки в школах по обеспечению безопасности детей.
В его обязанности будет входить обучение основам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, проведение профилактических и информационно-просветительских мероприятий, а также пропаганда здорового образа жизни, информирование специальных служб о негативных явлениях в учебных заведениях и прочее.
Также Монастырский сообщил, что МВД совместно с министерством образования и науки работают над введением новых курсов, отдельных уроков в учебных заведениях.
"Чтобы были новые занятия, новые знания могли быть освоены школьниками, детками, студентами. В первую очередь это относится к укрытиям, знаний, как должен вести себя человек во время воздушной тревоги, и в том числе необходимые знания о взрывоопасных предметах", - рассказал чиновник.
Монастырский обратил внимание, что разминирование в Украине продлится годы, а "наши дети уже сегодня должны знать, как себя обезопасить".
Видео: глава МВД рассказал о воспитателях безопасности в школах
Напомним, что перед этим глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, каким будет обучение с 1 сентября, и чего ждать школьникам и студентам.
А также в Минобразования сообщали, что в школах с 1 сентября появится важное нововведение.