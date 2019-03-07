Школьный аттестат отменяют: украинцам приготовили кардинальные изменения

Фото: В Украине отменяют аттестат (коллаж РБК-Украина)

Что на самом деле значит отмена аттестата для школьников и что они будут получать вместо него – в материале

Отменили аттестат о получении школьного образования – такая новость поразила многих украинцев, когда соответствующее объявление опубликовали на сайте Министерства образования и науки Украины 6 марта.

В чем в действительности заключаются изменения и что украинские школьники будут получать вместо привычного аттестата?

Почему отменят аттестат и что будет вместо него?

Как оказалось, на самом деле меняется только название документа, который будут получать школьники. Вместо аттестата им будут вручать свидетельство. Как заявили в Министерстве, именно такой документ выдают в цивилизованных странах, тогда как аттестат выдают в РФ.

К слову, некоторые слухи о том, что школьникам после получения разных уровней образования вообще не будут выдавать никакого документа, конечно, оказались неправдой и манипуляциями.

Фото: Школьникам будут вручать свидетельство вместо аттестата (УНИАН)

Отныне школьники в Украине будут получать после окончания 4-го класса свидетельство о получении начального образования.

Школьники после 9-го класса будут получать свидетельство о получении базового среднего образования, а уже после окончания школы в 11-м или 12-м классе им будут вручать свидетельство о получении полного общего среднего образования. Соответствующие изменения приняли во время заседания Правительства 6 марта 2019-го года.

Что еще изменится для школьников?

Есть также в этом нововведении еще одно важное изменение. Эти все документы сделают доступными и для людей с нарушениями зрения. Поэтому их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля, который воплотит эту возможность на практике.

Министр образования и науки Лилия Гриневич напомнила, что сейчас продолжается реформа "Новая украинская школа", а осенью 2019-го уже два школьных класса (1-1 и 2-й) будут учиться по новым стандартам с учителями, которые прошли специальное обучение и будут ходить на уроки в новое образовательное пространство.

По ее словам, сейчас инвестируют в оборудование естественно-математических кабинетов и формируют сеть опорных школ для подготовки к реформе, которая коснется следующих уровней образования.

Фото: Свидетельства будут также со шрифтом Брайля (pixabay.com)

Свидетельства будут заносить в единую базу

"Но есть ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в Российской Федерации, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена", - сказала Министр.

По ее словам, также документы должны быть для всех доступными: количество детей с особыми потребностями в украинских школах постоянно растет.

"Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – подчеркнула Лилия Гриневич.

В Министерстве добавили, что новым постановлением также предусматривается выдача документа единого образца после окончания начальной школы. Школьникам пока его направления выдавать не будут. Однако в планах – занесение всех свидетельств в единую государственную базу (ЕДЕБО). Это значительно упростит восстановление документов, а еще – переход детей из одного учебного заведения в другое тоже значительно упростится.

Напомним, ранее юрист рассказал, как можно бороться с поборами в школах.

Также стало известно, какой документ будут выдавать школьникам при получении начального образования.

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