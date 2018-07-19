Нет даже штор: в сети показали, как выглядит палата Сенцова в Лабытнанги

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Журналист рассказал, о чем Сенцов говорил с адвокатом

Журналист российского издания "Новая газета" Антон Наумлюк рассказал о встрече Олега Сенцова с адвокатом и показал палату режиссера в колонии Лабытнанги. Фото журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

На фото видно, что в палате нет штор, а возле кроватей вместо тумбочек стоят обычные табуретки.

Фото: Тюремная палата (facebook.com/anton.naumlyuk)

По словам Наумлюка, Олег Сенцов в разговоре со своим адвокатом Дмитрием Динзе выразил недоумение от того, что со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.

Кроме того, адвокат сообщил, что Олег Сенцов выглядит намного хуже, чем в прошлую встречу и его хотели госпитализировать, чтобы поставить на принудительное кормление.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - сообщил Динзе.

Олег Сенцов также передал приветы Владимиру Балуху и Евгению Панову, фигурантам дела "крымских диверсантов".

Скриншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk)

Напомним, Олег Сенцов написал новое письмо из колонии.

Видео: РБК-Украина