Немає навіть штор: в мережі показали, як виглядає палата Сенцова в Лабитнангі

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Журналіст розповів, про що Сенцов говорив з адвокатом

Журналіст російського видання "Новая газета" Антон Наумлюк розповів про зустріч Олега Сенцова з адвокатом і показав палату режисера в колонії Лабитнангі. Фото журналіст опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На фото видно, що в палаті немає штор, а біля ліжок замість тумбочок стоять звичайні табуретки.

Фото: Тюремна палата (facebook.com/anton.naumlyuk)

За словами Наумлюка, Олег Сенцов в розмові зі своїм адвокатом Дмитром Дінзе висловив здивування від того, що з боку України та уповноваженого Верховної Ради Людмили Денисової закінчилася активна кампанія підтримки українських політв'язнів.

"Сенцов вважає, що українська сторона повинна активніше продавлювати ситуацію із звільненням інших політв'язнів", - розповів адвокат.

Крім того, адвокат повідомив, що Олег Сенцов виглядає набагато гірше, ніж у минулу зустріч і його хотіли госпіталізувати, щоб поставити на примусове годування.

"Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза по здоров'ю. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Міститься в палаті, з голодування йти не збирається. Каже: "Скільки мене вистачить, стільки й протягну", - повідомив Дінзе.

Олег Сенцов також передав вітання Володимиру Балуху і Євгену Панову, фігурантам справи "кримських диверсантів".

Скріншот поста (facebook.com/anton.naumlyuk)

Нагадаємо, Олег Сенцов написала нового листа з колонії.

Відео: РБК-Україна