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Шварценеггер подал в суд на россиян: ущерб на 10 млн $

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 14:15
Шварценеггер подал в суд на россиян: ущерб на 10 млн $
Арнольд Шварценеггер в фильме "Терминатор" (фото: instagram.com)

Арнольд Шварценеггер хочет отсудить у российских изготовителей роботов 10 миллионов долларов

Арнольд Шварценеггер подав в суд на российскую компанию. "Железному Арни" не понравилось, что россияне без разрешения использовали его голос и лицо в новой разработке. Что известно о судебном процессе - видео и детали в материале Styler.

Так, Шварценеггер решил отсудить у россиян очень крупную сумму - 10 миллионв долларов. Компания-нарушитель использовала лицо "Терминатора" и имитацию его голоса.

"Похитителями" фирменного голоса и образа из культового фильма стали производители роботов Promobot из Перми. Один из их роботов слеплен с лица Арни, говорит его голосом, повторяет мимику и даже может поддержать разговор.

А чтобы добиться максимальной реалистичности, пермяки создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Шварценеггер подал в суд на россиян: ущерб на 10 млн $Шварценеггер подал в суд на россиян: ущерб на 10 млн $

Шварценеггер подал в суд на компанию из России (фото: instagram.com)

Россияне были так горды своими достижениями, что отправились на выставку CES в Лас-Вегас в январе 2020 года, где и попали в поле зрения.

После этого адвокат звезды обратился к разработчикам с требованием прекратить использовать образ Арни. Они согласились, но в феврале снова поехали с роботом-Терминатором на выставку в Нью-Йорк.

Шварценеггер подал в суд на $10 млн на компанию из России. Производитель без разрешения использовал голос и лицо актера в новой модели роботов-андроидов. Шварценеггер ревностно относится к незаконному использованию своих изображений, так как это "уменьшает его прибыль".

Опубліковано Elena Buhun Субота, 7 березня 2020 р.

Шварценеггер подал в суд на компанию из России (видео: facebook.com/elena.buhun)

Ранее мы писали, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за знаменитого голливудского актера Криса Пратта.

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Новости Украины Арнольд Шварценеггер
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