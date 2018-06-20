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"Где прекрасные Ольги с Волги?": швейцарскому журналисту не пришлись по душе россиянки

STYLERLIFE        20.06.2018 - 14:08
Фото: россиянки (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: россиянки (facebook.com/fifaworldcup)

Мужчина всполошил общественность громким заявлением

Швейцарский журналист Рене Вебер, приехавший на Чемпионат мира по футболу 2018, заявил в своей публикации для ежедневного издания Die Südostschweiz, что не встретил красивых девушек в России. 

Фото: россиянки (facebook.com/fifaworldcup)

В материале под названием "Где прекрасные Ольги с Волги?", который, судя по всему, сняли с публикации, пожаловался, что в городе, где он остановился (в Тольятти, Самарской области), не может найти красивых девушек.

"Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением", - написал журналист в публикации.

Юмор Вебера не воспринялся обществом. Так, журналистка Селина Суттер обвинила Рене в сексизме в своей публикации "Сексистский пост Рене Вебера в спортивной рубрике" на сайте Die Südostschweiz, а ее коллега Саломе Мюллер в газете Tages-Anzeiger посоветовала журналисту заниматься тем, для чего он и приехал в Россию: писать про футбол. Также россиянка и обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Федорова считает, что Веберу просто не повезло, так как красивых девушек много и в Москве, и в провинции.

Напоним, Собчак, Звягинцев и Познер попросили о помиловании украинского политзаключенного Сенцова.

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Теги: Тольятти, чм 2018, Журналист
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