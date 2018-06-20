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"Де прекрасні Ольги з Волги?": швейцарському журналістові не припали до душі росіянки

STYLERLIFE        20.06.2018 - 14:08
Фото: росіянки (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: росіянки (facebook.com/fifaworldcup)

Чоловік сполохав громадськість гучною заявою

Швейцарський журналіст Рене Вебер, який приїхав на Чемпіонат світу з футболу 2018 року, заявив у своїй публікації для щоденного видання Die Südostschweiz, що не зустрів красивих дівчат в Росії.

Фото: росіянки (facebook.com/fifaworldcup)

В матеріалі під назвою "Де прекрасні Ольги з Волги?", який, судячи з усього, зняли з публікації, поскаржився, що в місті, де він зупинився (в Тольятті, Самарської області), не може знайти гарних дівчат.

"Всі чули про красу російських жінок. Вони вважаються мірилом для всього світу. Жінками мрії. Відповідно, у мене були очікування кожен день бачити тільки красунь. Але, як ви знаєте, є винятки, що підтверджують правило. Тольятті, мабуть, як раз і є таким винятком", - написав журналіст у публікації.

Гумор Вебера не був сприйнятий суспільством. Так, журналістка Селіна Суттер звинуватила Рене в сексизмі у своїй публікації "Сексистський пост Рене Вебера в спортивній рубриці" на сайті Die Südostschweiz, а її колега Саломе Мюллер в газеті Tages-Anzeiger порадила журналісту займатися тим, для чого він і приїхав в Росію: писати про футбол. Також росіянка та володарка титулу "Міс Всесвіт" Оксана Федорова вважає, що Веберу просто не пощастило, бо багато є красивих дівчат і в Москві, і в провінції.

Нагадаємо, Собчак, Звягінцев і Познер попросили про помилування українського політв'язня Сенцова.

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Теги: Тольятти, чм 2018, Журналіст
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