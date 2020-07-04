Сигареты, кальян или вейпер? Назван самый вредный вид курения

Ученые определили вред курения кальяна, сигарет и вейпера и их влияние на развитие онкологии, а также других опасных заболеваний. Они обнаружили, что вейпы и кальян так же, как обычные сигареты приводят к бессимптомному атеросклерозу, разрушая клетки эпителия сосудов. По всей видимости, это связано с влиянием ядовитых веществ, приводящие к спазму.

Как сообщается, ученые из США проводили исследование видов курения на животных. В результате эксперимента выявилось, что все виды курения несут опасность сердечно-сосудистых болезней. По статистике, кальян увеличивает риск заболеваний легких на 218%, при этом вейпер – на 194%. Самым опасным видом курения остается курение сигарет, которое увеличивает риск хронической обструктивной болезни на 704%.

При этом, данных по влиянию на развитие онкологических болезней существенно меньше. Ученые определили, что риск появления рака у курильщиков обычных сигарет повышается до 1210% в то время, как курильщики кальяна повышают опасность развития онкологических заболеваний только на 122%. Относительно электронных сигарет, результатов пока недостаточно для того, чтобы делать выводы.

На основании этих результатов, ученые рекомендуют, во время пандемии COVID-19, обратить особое внимание на курение и отказаться от вредной привычки.

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