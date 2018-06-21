Сильно похолодает: синоптик дала прогноз погоды на пятницу

Возможны грозы и град

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий. Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

Диденко сообщила, что в пятницу, 22 июня в некоторых регионах Украины пройдут дожди, грозы и град. Кроме того – существенно снизится температура воздуха.

"22 июня – дожди, грозы, местами сильные ливни, град, при грозах – шквалы. Все это ближайшей ночью – на западе. Завтра днем – на севере, кроме Сумской области, в центре, кроме Днепропетровской и Полтавской областей", - сообщила синоптик.

Сухо и жарко будет в восточных областях и почти во всех южных областях.

"На востоке – еще сухо и жарко, на юге – сухо, лишь в Одесской области – дождь, гроза", - добавила Диденко.

Температура воздуха опустится только в западных областях. На остальной территории Украины будет тепло, местами даже жарко.

"На западе сильно похолодает, +14 +22. На востоке и юге +27 +33, на остальной территории +25 +30 градусов", - написала синоптик.

В столице 22 июня пройдут дожди и грозы, но температура воздуха будет высокой. Похолодает только в субботу.

"В Киеве завтра дожди и грозы. Зонты! Еще будет парить +28 +30. В субботу в столице похолодает до +18 градусов", - предупредила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик дала неутешительный прогноз на 22 и 23 июня.

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