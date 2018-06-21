Сильно похолодає: синоптик дала прогноз погоди на п'ятницю

Можливі грози і град

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов. Свій прогноз вона опублікувала в Facebook.

Діденко повідомила, що в п'ятницю, 22 червня в деяких регіонах України пройдуть дощі, грози і град. Крім того, суттєво знизиться температура повітря.

"22 червня – дощі, грози, місцями сильні зливи, град, при грозах – шквали. Все це найближчої ночі – на заході. Завтра вдень на півночі, крім Сумської області, в центрі, крім Дніпропетровської та Полтавської областей", - повідомила синоптик.

Сухо і жарко буде в східних областях і майже в усіх південних областях.

"На сході – ще сухо та спекотно, на півдні – сухо, лише в Одеській області – дощ, гроза", - додала Діденко.

Температура повітря опуститься тільки в західних областях. На решті території України буде тепло, місцями навіть спекотно.

"На заході сильно похолодає, +14 +22. На сході і півдні +27 +33, на решті території +25 +30 градусів", - написала синоптик.

В столиці 22 червня пройдуть дощі і грози, але температура повітря буде високою. Похолодає лише в суботу.

"У Києві завтра дощі та грози. Парасольки! Ще буде парити +28 +30. У суботу в столиці похолодає до +18 градусів", - попередила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик надала невтішний прогноз на 22 і 23 червня.

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