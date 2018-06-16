Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сильные дожди и тучи: синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды

STYLERLIFE        16.06.2018 - 09:39
Фото: Лето (pixabay.com)
Фото: Лето (pixabay.com)

Сразу несколько регионов Украины накроет непогода

Сегодня, 16 июня, жителям нескольких областей Украины стоит готовиться к облачной и дождливой погоде. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, западные регионы Украины частично накроют сильные дожди. Их стоит ожидать жителям Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Во Львовской, Луцкой и Ровенской областях погода будет солнечной. Днем стоит ожидать 23-27 градусов выше ноля. Ночью показатель опуститься до 13-16 по Цельсию.

Северные области также ожидают дожди, которые пройдут в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Днем температура воздуха прогреется до 25-27 по Цельсию. Ночью столбик термометра будет показывать 14-17 тепла.

Восточные области Украины сегодня ожидает теплая погода с тучами. Жителям этой территории стоит ожидать 16-32 градусов тепла. Ночью этот показатель будет на уровне 16-22 по Цельсию.

Жителям Центральной Украины также стоит готовиться к дождям. Они накроют весь регион. Однако, это не помешает прогреться воздуху до 25-29 по Цельсию. Ночью столбик термометра опуститься до 15-18 тепла.

В восточном регионе Украины сегодня ожидается теплая погода с тучами. Температура воздуха будет на уровне 28-33 градусов тепла. Ночью за окном будет 19-22 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителям Киева и области сегодня стоит ожидать сильных дождей и солнца. Осадки будут в Борисполе, Вышгороде и Яготыне. Температура воздуха будет около 25-28 по Цельсию. Ночью столбик термометра опуститься до 13-16 тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. Снижение температуры следует ожидать в северных областях. 1–2 июня в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью прогнозируют +4… +9°С. Днем +16… +21°С.

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью +10... +15°С. Днем +23... +28°С. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)

Синоптики дали неутешительный прогноз на выходные Циклон Ивона: синоптик рассказала о погоде на выходных
Теги: лето, погода, Дождь, синоптик
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь