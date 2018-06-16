Сильные дожди и тучи: синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды

Сразу несколько регионов Украины накроет непогода

Сегодня, 16 июня, жителям нескольких областей Украины стоит готовиться к облачной и дождливой погоде. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, западные регионы Украины частично накроют сильные дожди. Их стоит ожидать жителям Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Во Львовской, Луцкой и Ровенской областях погода будет солнечной. Днем стоит ожидать 23-27 градусов выше ноля. Ночью показатель опуститься до 13-16 по Цельсию.

Северные области также ожидают дожди, которые пройдут в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Днем температура воздуха прогреется до 25-27 по Цельсию. Ночью столбик термометра будет показывать 14-17 тепла.

Восточные области Украины сегодня ожидает теплая погода с тучами. Жителям этой территории стоит ожидать 16-32 градусов тепла. Ночью этот показатель будет на уровне 16-22 по Цельсию.

Жителям Центральной Украины также стоит готовиться к дождям. Они накроют весь регион. Однако, это не помешает прогреться воздуху до 25-29 по Цельсию. Ночью столбик термометра опуститься до 15-18 тепла.

В восточном регионе Украины сегодня ожидается теплая погода с тучами. Температура воздуха будет на уровне 28-33 градусов тепла. Ночью за окном будет 19-22 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителям Киева и области сегодня стоит ожидать сильных дождей и солнца. Осадки будут в Борисполе, Вышгороде и Яготыне. Температура воздуха будет около 25-28 по Цельсию. Ночью столбик термометра опуститься до 13-16 тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. Снижение температуры следует ожидать в северных областях. 1–2 июня в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью прогнозируют +4… +9°С. Днем +16… +21°С.

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью +10... +15°С. Днем +23... +28°С. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик.

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