Сильні дощі й хмари: синоптики попередили українців про різку зміну погоди

Відразу декілька регіонів України накриє негода

Сьогодні, 16 червня, жителям кількох областей України варто готуватися до хмарної та дощової погоди. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, західні регіони України частково накриють сильні дощі. Їх варто чекати жителям Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. У Львівській, Луцькій та Рівненській областях погода буде сонячною. Вдень варто очікувати 23-27 градусів вище нуля. Вночі показник опуститися до 13-16 за Цельсієм.

Північні області також очікують дощі, які пройдуть в Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях. Вдень температура повітря прогріється до 25-27 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра показуватиме 14-17 тепла.

Східні області України сьогодні очікує тепла погода з хмарами. Мешканцям цієї території варто очікувати 16-32 градусів тепла. Вночі цей показник буде на рівні 16-22 за Цельсієм.

Жителям Центральної України також варто готуватися до опадів. Вони накриють весь регіон. Проте, це не завадить прогрітися повітрю до 25-29 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра опуститися до 15-18 тепла.

У східному регіоні України сьогодні очікується тепла погода з хмарами. Температура повітря буде на рівні 28-33 градусів тепла. Вночі за вікном буде 19-22 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Мешканцям Києва та області сьогодні варто очікувати сильних дощів і сонця. Опади будуть у Борисполі, Вишгороді та Яготині. Температура повітря буде близько 25-28 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра опуститися до 13-16 тепла.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання. Зниження температури слід очікувати в північних областях. 1-2 червня в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі прогнозують +4... +9°С. Вдень +16... +21°С.

"На решті території в перші дні літа буде тепліше. Вночі +10... +15°С. Вдень +23... +28°С. 3 червня знову потеплішає. Коливання будуть відбуватися постійно", — каже синоптик.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)