"Синоптична дзиґа": синоптик дала неутешительный прогноз погоды на начало недели

На Украину движется еще один циклон

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в начале рабочей недели. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что в воскресенье, 18 марта, циклон, который разбушевался над Украиной, будет еще активным, а вот в понедельник, 19 марта, он нас покинет.

"Циклон в Украине еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь. Что завтра? В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге – дожди. К северу почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает. А завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще покружит непогода. На остальной территории Украины максимум – местами небольшой снег и даже просветления", - написала синоптик.

Температура воздуха по всей территории Украины существенно отличается. От 15 градусов тепла до 14 градусов мороза.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Температура. Здесь еще грустно. Ближайшей ночью ожидается -8 -14 градусов, завтра днем -2 -8. В Приазовье ночью от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем +2 +5, в Крыму +9 +15 градусов", - сообщила Диденко и добавила, что на дорогах Украины очень скользко.

В столице Украины в понедельник, 19 марта, будет без осадков и холодно.

"В Киеве 19 марта существенные осадки – вряд ли. Ночью -10 -12 градусов, днем -5 -7 градусов. Гололедица", - отметила синоптик.

Кроме того, Наталка Диденко предупредила, что во вторник, 20 марта, к Украине приблизится новый циклон, который придет к нам со стороны юга Европы.

"20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер. Так что синоптический волчок еще крутится", - предупредила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ученые объяснили, что происходит с погодой.

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