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"Синоптична дзиґа": синоптик надала невтішний прогноз погоди на початок тижня

STYLERLIFE        18.03.2018 - 15:27
Фото: Погода (wallhere.com)
Фото: Погода (wallhere.com)

На Україну рухається ще один циклон

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на початку робочого тижня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що в неділю, 18 березня, циклон, який розбушувався над Україною, буде активним, а ось у понеділок, 19 березня, він нас покине.

"Циклон в Україні ще дуже активний. Сніг, вітер, мокрий сніг, дощ. Що завтра? У понеділок циклон піде. Найближчої ночі він ще буде впливати на погоду, визначати снігопади і хуртовини, на крайньому півдні – дощі. На північ майже не дотягує. Тут і морозу вистачає. А завтра вдень ситуація трохи вгамується, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг і навіть просвітлення", - написала синоптик.

Температура повітря по всій території України істотно відрізняється. Від 15 градусів тепла до 14 градусів морозу.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Температура. Тут ще сумно. Найближчої ночі очікується -8 -14 градусів, завтра вдень -2 -8. У Приазов'ї вночі від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень +2 +5, в Криму +9 +15 градусів", - повідомила Діденко і додала, що на дорогах дуже слизько.

У столиці України в понеділок, 19 березня, буде без опадів і холодно.

"У Києві 19 березня істотні опади – навряд чи. Вночі -10 -12 градусів, вдень -5 -7 градусів. Ожеледиця", - зазначила синоптик.

Крім того, Наталка Діденко попередила, що у вівторок, 20 березня, до України наблизиться новий циклон, який прийде до нас з боку півдня Європи.

"20-го березня наблизиться до України черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі і сильний вітер. Так що синоптична дзига ще крутиться", - попередила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, вчені пояснили, що відбувається з погодою.

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video.rbc.ua

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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