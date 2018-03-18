"Синоптична дзиґа": синоптик надала невтішний прогноз погоди на початок тижня

На Україну рухається ще один циклон

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на початку робочого тижня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що в неділю, 18 березня, циклон, який розбушувався над Україною, буде активним, а ось у понеділок, 19 березня, він нас покине.

"Циклон в Україні ще дуже активний. Сніг, вітер, мокрий сніг, дощ. Що завтра? У понеділок циклон піде. Найближчої ночі він ще буде впливати на погоду, визначати снігопади і хуртовини, на крайньому півдні – дощі. На північ майже не дотягує. Тут і морозу вистачає. А завтра вдень ситуація трохи вгамується, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг і навіть просвітлення", - написала синоптик.

Температура повітря по всій території України істотно відрізняється. Від 15 градусів тепла до 14 градусів морозу.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Температура. Тут ще сумно. Найближчої ночі очікується -8 -14 градусів, завтра вдень -2 -8. У Приазов'ї вночі від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень +2 +5, в Криму +9 +15 градусів", - повідомила Діденко і додала, що на дорогах дуже слизько.

У столиці України в понеділок, 19 березня, буде без опадів і холодно.

"У Києві 19 березня істотні опади – навряд чи. Вночі -10 -12 градусів, вдень -5 -7 градусів. Ожеледиця", - зазначила синоптик.

Крім того, Наталка Діденко попередила, що у вівторок, 20 березня, до України наблизиться новий циклон, який прийде до нас з боку півдня Європи.

"20-го березня наблизиться до України черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі і сильний вітер. Так що синоптична дзига ще крутиться", - попередила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, вчені пояснили, що відбувається з погодою.

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