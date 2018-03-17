30-летний цикл и год Венеры: ученые объяснили, что происходит с погодой

Настоящее тепло в Украину придет только в мае

Эксперты прогнозируют холодный март со снегом и морозами и прохладный дождливый апрель. А виновата в этом Венера и климатические изменения. Об этом пишут "Вести".

Как утверждает директор НИИ Гидрометеорологии Владимир Осадчий, причинами нынешнего мартовского похолодания стали региональные климатические изменения.

"У нас сейчас 30-летний период похолодания. Именно для него характерны такие перепады давления, температуры, проникновения арктических масс. Две недели назад у нас был циклон, который принес столько снега. Можно вспомнить 2013 год, когда за один день выпала двухмесячная норма снега. Нам нужно к этому готовиться. Шквалы, бури, град — все это у нас будет в ближайшие 30 лет. Правда, зимой температура будет повышаться, только за последнее время она повысилась на два градуса", — объяснил Владимир Осадчий.

Директор НИИ Гидрометеорологии считает, что такая погода благоприятно подействует на сельское хозяйство, так как медленное потепление и таяние снегов помогут как следует пропитать почву водой.

Осадчий предупредил, что после 30-летнего цикла похолодания наступит следующий цикл, при котором лето станет очень жарким, а температура воздуха превысит 40 градусов.

"Помните — в 2010 году летом температура поднялась до 40 градусов жары? Это был пик того 30-летнего цикла. За ним наступил нынешний с похолоданием. Примерно лет через 60 нас ждет лето, когда температура будет более чем +40 градусов", — рассказал Владимир Осадчий.

А вот народный синоптик Леонид Горбань считает, что во всем виновата Венера.

"Нынешний год считается годом Венеры. А холодный, снежный март и прохладный дождливый апрель для Венеры свойственны", - сказал народный синоптик.

Леонид Горбань объяснил, что этот год характерен резкими переменами погоды, так как волны идут то с севера, то с юга.

"Правда, в год Венеры всегда очень хороший урожай пшеницы, поскольку озимым не нужно много тепла весной. Такая погода позволяет озимым развивать корневую систему, и тогда пшеница хорошо растет. Но проблема возникнет во время уборки урожая — пойдут дожди, и сложно будет убирать пшеницу. Поэтому не ждите хорошей погоды летом, а сразу убирайте поля", — посоветовал Горбань.

Народный синоптик предупредил о том, что прохладная погода продлится до Пасхи, а после нее потеплеет, но будет много дождей. Настоящее тепло придет только в мае.

"Мне мало кто верил, что 8 марта будет со снегом! Весь март будет холодным и даже Пасха. С 16 по 18 марта днем будет -7 -8 мороза, ночью — до -12 °С. И так продлится до 25 марта. Последние дни марта днем будет +3 +4 тепла, ночью -7 -8 ниже нуля. Первая неделя апреля, до Пасхи, будет дождливой, днем — примерно +10 +12 выше нуля, ночью 3-4 со знаком плюс. На Пасху, 8–10 апреля, — дожди, днем +12 градусов", — прогнозирует Горбань.

Кстати, синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет.