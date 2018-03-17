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"Контраст температур - фантастический": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

STYLERLIFE        17.03.2018 - 14:45
Фото: Киев (facebook.com vechirkanova)
Фото: Киев (facebook.com vechirkanova)

"18-го марта будем безопасно показывать циклону дули"

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, когда же наконец-то из страны уйдут холод и морозы. К сожалению, на выходных 17-18 марта в Украине будет бушевать циклон. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Сегодня еще снег, мокрый снег или дождь - в зависимости от температуры воздуха ожидается на востоке и северо-востоке. На остальной территории Украины, или небольшие осадки, или вообще без осадков. Контраст температуры - фантастический. Даже сейчас в Одессе, например, 17 градусов, а на севере Черниговской области -8 градусов!" - написала синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

18 марта в Украине также будет холодно.

"Что завтра? Очередной циклон действительно пойдет южнее траектории. То есть, Север затронет очень осторожно или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр до Востока - осадки преимущественно в виде снега, южнее - с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", - предупредила Наталка.

В киеве 18 марта будет снег и мороз.

"18-го марта будем безопасно показывать циклону дули. Потому что он, циклон, не осмелится затронуть серьезно столицу. Так, может быть небольшой периодический снежок и все. Однако не расслабляемся. Ведь завтра в Киеве ветер и мороз: ночью до -10-12 градусов, днем ​​до -5-7 градусов. И плюс порывистый северо-восточный ветер. Что сказать по поводу этого нового циклонического сериала? Переждать вместе с синоптиками. Ибо только синоптики скажут, что с 26-го марта в Украине начнется потепление", - подытожила синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптик рассказала о погоде на выходные 17-18 марта.

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