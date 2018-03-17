"Контраст температур - фантастичний": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

"18-го березня будемо безпечно показувати циклону дулі"

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, коли ж нарешті з країни підуть холод і морози. На жаль, на вихідних 17-18 березня в Україні вируватиме циклон. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні ще сніг, мокрий сніг чи дощ - залежно від температури повітря очікуються на сході та північному сході. На решті території України - або невеликі опади, або взагалі без опадів. Контраст температури - фантастичний. Навіть зараз в Одесі, наприклад, +17 градусів!!, а на півночі Чернігівської області -8 градусів!" - написала синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

18 березня в Україні буде холодно.

"Що завтра? Черговий циклон дійсно піде на південь траєкторії. Тобто, Північ торкнеться дуже обережно або просто обійде. А ось на Заході, Півдні України, а потім протягом дня через Центр до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, на південь - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - попередила Наталка.

У києві 18 березня буде сніг і мороз.

"18-го березня будемо безпечно показувати циклону дулі. Бо він, циклон, не наважиться зачепити серйозно столицю. Так, може бути невеликий періодичний сніжок і все. Проте не розслабляємося. Адже завтра у Києві вітер та мороз: вночі до -10-12 градусів, вдень до -5-7 градусів. І плюс рвучкий північно-східний вітер.

Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками.Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - підсумувала синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптик розповіла про погоду на вихідні 17-18 березня.

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