30-річний цикл і рік Венери: вчені пояснили, що відбувається з погодою

Справжнє тепло в Україну прийде тільки в травні

Експерти прогнозують холодний березень зі снігом та морозами і прохолодний дощовий квітень. А винна в цьому Венера і кліматичні зміни. Про це пишуть "Вести".

Як стверджує директор НДІ Гідрометеорології Володимир Осадчий, причинами нинішнього березневого похолодання стали регіональні кліматичні зміни.

"У нас зараз 30-річний період похолодання. Саме для нього характерні такі перепади тиску, температури, проникнення арктичних мас. Два тижні тому у нас був циклон, який приніс стільки снігу. Можна згадати 2013 рік, коли за один день випала двомісячна норма снігу. Нам потрібно до цього готуватися. Шквали, бурі, град — все це у нас буде в найближчі 30 років. Правда, взимку температура буде підвищуватися, тільки за останній час вона підвищилася на два градуси", — пояснив Володимир Осадчий.

Директор НДІ Гідрометеорології вважає, що така погода сприятливо подіє на сільське господарство, так як повільне потепління і танення снігів допоможуть як слід просочити грунт водою.

Осадчий попередив, що після 30-річного циклу похолодання настане наступний цикл, при якому літо буде дуже спекотним, а температура повітря перевищить 40 градусів.

"Пам'ятаете — у 2010 році влітку температура піднялася до 40 градусів спеки? Це був пік того 30-річного циклу. За ним настав нинішній з похолоданням. Приблизно років через 60 нас чекає літо, коли температура буде більше ніж +40 градусів", — розповів Володимир Осадчий.

А ось народний синоптик Леонід Горбань вважає, що у всьому винна Венера.

"Нинішній рік вважається роком Венери. А холодний, сніжний березень і прохолодний дощовий квітень для Венери властиві", - сказав народний синоптик.

Леонід Горбань пояснив, що цей рік характерний різкими змінами погоди, так як хвилі йдуть то з півночі, то з півдня.

"Правда, у рік Венери завжди дуже хороший урожай пшениці, оскільки озимим не потрібно багато тепла навесні. Така погода дозволяє озимим розвивати кореневу систему, і тоді пшениця добре росте. Але проблема виникне під час збирання врожаю — підуть дощі, і складно буде прибирати пшеницю. Тому не чекайте хорошої погоди влітку, а відразу збирайте поля", — порадив Горбань.

Народний синоптик попередив про те, що прохолодна погода триватиме до Великодня, а після нього потеплішає, але буде багато дощів. Справжнє тепло прийде тільки в травні.

"Мені мало хто вірив, що 8 березня буде зі снігом! Весь березень буде холодним і навіть Великдень. З 16 по 18 березня вдень -7 -8 морозу, вночі — до -12 °С. І так триватиме до 25 березня. Останні дні березня вдень буде +3 +4 тепла, вночі -7 -8 нижче нуля. Перший тиждень квітня, до Великодня, буде дощовим, вдень — приблизно +10 +12 вище нуля, вночі 3-4 зі знаком плюс. На Великдень, 8-10 квітня, — дощі, вдень +12 градусів", — прогнозує Горбань.

До речі, синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає.