Синоптик дала неутешительный прогноз на 21 марта

Украинцев предупредили об осадках

В четверг, 22 марта, следует ожидать солнце и осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В большинстве областей прояснения позволят ночью прорватся морозу до -7-12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на западе до 0+2, а на юге до +1+5 градусов. Осадки также будут. В ближайшую ночь в южной части. И еще немного будет подсыпать снег на востоке Украины", - написала она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик отметила, что в Киеве осадкой не предвидется, а днем будет ясно. Ночью до -8-9 градусов, днем до 0-2.

"Завтра празднуется День воды или водных ресурсов. Поскольку воды у нас сейчас во всех видах – лед, снег, дождь – премного, то праздник удастся", - добавила Диденко.

"Про что бы мы говорили, каким бы серым и скучным был этот мир без дождя, ветра, снега, серебряных циклонов и золотых антициклонов?", - подметила она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик сообщила, когда в Киеве потеплеет.

"Чтобы не впасть в отчаяние от этого снего-мороза на День весеннего равноденствия, то есть, дня начала астрономической весны, для лучшего настроения можно поизучать эту прогностическую диаграмку для Киева. Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - сообщила Диденко.