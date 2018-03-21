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Синоптик надала невтішний прогноз на 21 березня

STYLERLIFE        21.03.2018 - 11:43
Фото: facebook.com/Odessavfoto
Фото: facebook.com/Odessavfoto

Українців попередили про опади

У четвер, 22 березня, слід очікувати сонце і опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"У більшості областей прояснення дозволять вночі прорватся морозу до -7-12 градусів, але трохи прогріють день, до 0-4 морозу, на заході до 0+2, а на півдні до +1+5 градусів. Опади також будуть. У найближчу ніч у південній частині. І ще трохи підсипатиме сніг на сході України", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик зазначила, що в Києві осадкою не передбачається, а вдень буде ясно. Вночі до -8-9 градусів, вдень до 0-2.

"Завтра святкується День води або водних ресурсів. Оскільки води у нас зараз у всіх видах – лід, сніг, дощ – пребагато, то свято буде вдалим", - додала Діденко.

"Про що б ми говорили, яким би сірим і нудним був цей світ без дощу, вітру, снігу, срібних циклонів і золотих антициклонів?", - сказала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик повідомила, коли в Києві потеплішає.

"Щоб не впасти у відчай від цього снего-мороза на День весняного рівнодення, тобто, дня початку астрономічної весни, для кращого настрою можна повивчати цю прогностичну діаграмку для Києва. Потепління почнеться з 26 березня, а 29-30 березня у Києві приблизно до +10 градусів!" - повідомила Діденко.

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Теги: погода, синоптик
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