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Синоптик еще раз предупредила украинцев о погоде на выходные

STYLERLIFE        24.03.2018 - 16:20
Фото: Весна в Киеве (pixabay.com/ru/users/manfredrichter)
Фото: Весна в Киеве (pixabay.com/ru/users/manfredrichter)

25 марта существенных осадков не предвещается

Народный синоптик Наталка Диденко еще раз рассказала украинцам о погоде на выходные, 24, 25 марта. Об этом она написала на своей Facebook-странице. На территории Украины будет  царить антициклон. Ночью будет морозно, а днем засветит солнце.

"Украина и сегодня, и завтра - в антициклоне. Итак, завтра можно гулять по городу или расхаживать по еще заснеженному огороду в старых спортивках и столетней куртке и анализировать первоочередные работы на тему "а там я свеклу посею". Потому осадков в воскресенье не предвидится. Ночь подмерзнет и прилично, до -8-14 градусов, днем ​​потеплеет до +2 + 6 градусов. Из за перепадов температуры опасно может быть под ногами и колесами. В Киеве завтра без осадков. Ночью до -10-12, днем ​​2 + 4 градуса. Вечером, ночью - гололед! Ближайшие осадки 27 марта", - сообщила синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптик дала приятный прогноз на выходные.

Напомним, в заснеженную Украину раньше времени вернулись аисты, которые теперь нуждаются в помощи (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: погода
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