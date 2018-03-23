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Интервью

"С нюансами": синоптик дала приятный прогноз на выходные

STYLERLIFE        23.03.2018 - 12:23
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

Стало известно, какой погоды ждать на выходных

На выходных 24 и 25 марта в Украине будет солнечный день. Но в ночь с пятницы на субботу местами ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"24-го марта над Украиной раскинется антициклон. А это означает, что днем в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть, придет красивая погода", - отметила она.

Дневная температура воздуха в Украине до +1+5 градусов.

"Ну, разве немного до -1-3 градусов", - добавила синоптик.

"Ближайшая ночь, правда, будет с нюансами", - подчеркнула эксперт.

"Черноморский циклон забросит мокрого снега и дождя на Юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это - только ночью. Днем циклон "съедет" на Турцию", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве на выходных существенных осадков не будет.

"Ночью будет подмораживать, будьте внимательны, кому надо в дорогу именно в ночные часы, дороги и тротуары могут быть опасно скользкими. А днем - наслаждайтесь сухой погодой, приятными, хотя и маленькими "плюсами" и даже пушистым мартовским солнцем", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик рассказала, когда начнется настоящая весна.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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