"З нюансами": синоптик дала приємний прогноз на вихідні

Стало відомо, якої погоди чекати на вихідних

На вихідних 24 та 25 березня в Україні буде сонячний день. Але в ніч з п’ятниці на суботу містами очікуються мокрий сніг та дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"24-го березня над Україною розляжеться антициклон. А це означає, що вдень у суботу буде багато сонця, синього неба і білих хмарок. Тобто, прийде красива погода", - відзначила вона.

Денна температура повітря в Україні до +1+5 градусів.

"Ну, хіба трохи до -1-3 градусів", - додала синоптик.

"Найближча ніч, щоправда, буде з нюансами", - підкреслила експерт.

"Чорноморський циклон закине мокрого снігу та дощу на Південь України. Опади дотягнуться до Дніпра, Донецька та Кропивницького. Але це - лише вночі. Вдень циклон "з'їде" на Туреччину", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві вихідними суттєвих опадів не буде.

"Вночі підморожуватиме, будьте уважними, кому треба в дорогу саме у нічні години, дороги та тротуари можуть бути небезпечно слизькими. А вдень - насолоджуйтесь сухою погодою, приємними, хоча й маленькими "плюсами" та навіть пухнастим березневим сонцем", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик розповіла, коли почнеться справжня весна.

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