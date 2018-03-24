Синоптик ще раз попередила українців про погоду на вихідні

25 березня істотних опадів не передвіщається

Народний синоптик Наталка Діденко ще раз розповіла українцям про погоду на вихідні, 24, 25 березня. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. На території України буде антициклон. Уночі буде морозно, а вдень засвітить сонце.

"Україна і сьогодні, і завтра - в антициклоні. Отже, завтра можна гуляти по місту або ходити по засніженому місту в старих спортивках і столітньої куртці і аналізувати першочергові роботи на тему "а там я буряк посію". Тому опадів у неділю не передбачається. Ніч підмерзне і пристойно, до -8-14 градусів, вдень потеплішає до +2 + 6 градусів. Через перепади температури небезпечно може бути під ногами і колесами. У Києві завтра без опадів. Вночі до -10-12, вдень + 2 + 4 градуси. Увечері, вночі - ожеледиця! Найближчі опади 27 березня", - повідомила синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптик дала приємний прогноз на вихідні.

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