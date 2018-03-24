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Синоптик ще раз попередила українців про погоду на вихідні

STYLERLIFE        24.03.2018 - 16:20
Фото: Весна в Києві (pixabay.com/ru/users/manfredrichter)
Фото: Весна в Києві (pixabay.com/ru/users/manfredrichter)

25 березня істотних опадів не передвіщається

Народний синоптик Наталка Діденко ще раз розповіла українцям про погоду на вихідні, 24, 25 березня. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. На території України буде антициклон. Уночі буде морозно, а вдень засвітить сонце.

"Україна і сьогодні, і завтра - в антициклоні. Отже, завтра можна гуляти по місту або ходити по засніженому місту в старих спортивках і столітньої куртці і аналізувати першочергові роботи на тему "а там я буряк посію". Тому опадів у неділю не передбачається. Ніч підмерзне і пристойно, до -8-14 градусів, вдень потеплішає до +2 + 6 градусів. Через перепади температури небезпечно може бути під ногами і колесами. У Києві завтра без опадів. Вночі до -10-12, вдень + 2 + 4 градуси. Увечері, вночі - ожеледиця! Найближчі опади 27 березня", - повідомила синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптик дала приємний прогноз на вихідні.

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Теги: погода
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