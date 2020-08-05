Синоптик рассказала, сколько еще продлится жара: дождей пока не видно

Погода в Украине и Киеве в ближайшее время будет по-прежнему жаркой. Особых осадков до конца недели не предвидится. Всему виной антициклон, который сейчас циркулирует над нашей страной. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Эксперт сообщила, что 6 августа дождей ждать не стоит.

"Поэтому завтра, 6-го августа, осадков - нет. Сухо, солнечно и жарко. Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская - набегут облака и иногда возможен дождь с грозой. Но еще раз - только в северных районах указанных областей", - сообщила синоптик.

Температура воздуха в Украине 6 августа будет высокой, от +28 + 33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов. В Киеве четверг обещает быть сухим и солнечным, с температурой воздуха + 30 + 32 градуса.

Диденко отметила, что на выходных в столице немного похолодает, но дождей пока не предвидится.

"На выходных в Киеве градуса немного спустятся вниз, к более комфортных, + 25 + 27. Дождей пока не видно", - отметила синоптик.

Как мы ранее писали, синоптики дали прогноз погоды для Украины до конца недели.

А также мы рассказывали о том, что стоит ожидать украинцам от погоды в августе.