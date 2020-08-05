Синоптик розповіла, скільки ще триватиме спека: дощів поки не видно

Погода в Україні і Києві найближчим часом буде спекотною. Особливих опадів до кінця тижня не передбачається. Всьому виною антициклон, який зараз циркулює над нашою країною. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Експерт повідомила, що 6 серпня дощів чекати не варто.

"Тому завтра, 6-го серпня, опадів - ні. Сухо, сонячно і спекотно. Правда, у другій половині дня вздовж північної межі - Волинь, Рівненська, Житомирська область, Київська область, Чернігівська, Сумська - набіжать хмари і іноді можливий дощ з грозою. Але ще раз - тільки в північних районах зазначених областей", - повідомила синоптик.

Температура повітря в Україні 6 серпня буде високою, від +28 + 33 градуси, на півдні та сході місцями до +35 градусів. У Києві четвер обіцяє бути сухим і сонячним, з температурою повітря + 30 + 32 градуси.

Діденко зазначила, що на вихідних у столиці трохи похолодає, але дощів поки не передбачається.

"На вихідних у Києві градуси трохи спустяться вниз, до більш комфортних, + 25 + 27. Дощів поки не видно", - зазначила синоптик.

Як ми раніше писали, синоптики дали прогноз погоди для України до кінця тижня.

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