Синоптики дали неутешительный прогноз на выходные

Украинцам рассказали, где ждать осадков 16 и 17 июня

На выходных, 16 и 17 июня, в Украине ожидается жаркая погода, однако местами будут идти дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве в субботу, 16 июня, во второй половине дня прогнозируют дождь с грозой. Температура ночью +18, днем +29. А вот в воскресенье в столице будет ясно, +16...+28.

Во Львове в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +13, днем +24. В воскресенье ожидается облачная погода, +15…+25.

В Луцке завтра без осадков, ночью +13, днем +25. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +15, днем +25.

В Виннице в субботу дождей не ожидается, температура воздуха +15...+26. В воскресенье до +25, пасмурно, дожди с грозами.

Фото: pixabay.com/werner22brigitte

В Одессе в субботу ожидается небольшой дождь, ночью +18, днем +29. В воскресенье +19...+30, облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14, днем +27. В воскресенье +14...+25, ожидается ясная погода.

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +18, днем +32. В воскресенье без осадков, температура воздуха +16...+29.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В Симферополе в субботу будет облачно с прояснениями, +17...+31. В воскресенье будет пасмурно, возможен дождь, +16...+24.

В Мариуполе в субботу ожидается переменная облачность, ночью +19 градусов, днем +33. В воскресенье без осадков, до +30.

В Краматорске 16 июня будет солнечно, ночью +15 градусов, днем +30. В воскресенье ожидается до +27 градусов. Однако будет облачно с прояснениями.

В Северодонецке в субботу небольшая облачность, ночью +14, днем +29. В воскресенье осадков не ожидается, +15...+26.

Ранее синоптик рассказала о погоде на выходных.

Марш равенства в Киеве (видео: STYLER.rbc.ua)