Синоптики дали невтішний прогноз на вихідні

Українцям розповіли, де чекати опадів 16 і 17 червня

На вихідних, 16 і 17 червня, в Україні очікується спекотна погода, проте місцями йтимуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

В Києві у суботу, 16 червня, у другій половині дня прогнозують дощ з грозою. Температура вночі +18, вдень +29. А ось в неділю в столиці буде ясно, +16...+28.

У Львові в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі +13, вдень +24. У неділю очікується хмарна погода, +15...+25.

У Луцьку завтра без опадів, вночі +13, вдень +25. У неділю буде хмарно з проясненнями, вночі +15, вдень +25.

У Вінниці в суботу дощів не очікується, температура повітря +15...+26. У неділю до +25, мінлива хмарність, дощі з грозами.

Фото: pixabay.com/werner22brigitte

В Одесі у суботу очікується невеликий дощ, вночі +18, вдень +29. У неділю +19...+30, хмарно з проясненнями.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +14, вдень +27. У неділю +14...+25, очікується ясна погода.

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +18, вдень +32. У неділю без опадів, температура повітря +16...+29.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У Сімферополі в суботу буде хмарно з проясненнями, +17...+31. У неділю буде хмарно, можливий дощ, +16...+24.

В Маріуполі в суботу очікується мінлива хмарність, вночі +19 градусів, вдень +33. У неділю без опадів, +30.

У Краматорську 16 червня буде сонячно, вночі +15 градусів, вдень +30. У неділю очікується до +27 градусів. Однак буде хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку в суботу невелика хмарність, вночі +14, вдень +29. У неділю опадів не очікується, +15...+26.

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