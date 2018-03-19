"Ситуация под контролем": стало известно, сколько тонн снега вывезли из Киева

На выходных в столице выпало 12 см снега

На выходных 17 и 18 марта из Киева вывезли почти 1600 тонн снега. Об этом рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, сообщает пресс-служба КГГА.

"На выходных из Киева вывезли почти 1600 тонн снега. В городе определены места для сборки снега. Продолжаем его убирать в городе, контролируем крыши, не допуская наслоения снега. Ситуация находится под полным контролем", - заверил Ткачук.

Всего за выходные в Киеве выпало 12 см снега, отметил чиновник. Теперь столицу готовят к возможному подтоплению.

"Мы заранее подготовились к возможному подтоплению. Районным государственным администрациям и балансодержателям гидротехнических сооружений, например, КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятие грунтовых вод и подтопление некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил Ткачук.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Кстати, синоптик предупредила об осложнении погодных условий.