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"Ситуація під контролем": стало відомо, скільки тонн снігу вивезли з Києва

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:53
Фото: Сніг (УНІАН)
Фото: Сніг (УНІАН)

На вихідних у столиці випало 12 см снігу

На вихідних 17 та 18 березня із Києва вивезли майже 1600 тонн снігу. Про це розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, повідомляє прес-служба КМДА.

"На вихідних з Києва вивезли майже 1600 тонн снігу. У місті визначено місця для складання снігу. Продовжуємо його прибирати в місті, контролюємо дахи, не допускаючи нашарування снігу. Ситуація знаходиться під повним контролем", - запевнив Ткачук.

Всього за вихідні у Києві випало 12 см снігу, зауважив чиновник. Тепер столицю готують до можливого підтоплення.

"Ми заздалегідь підготувалися до можливого підтоплення. Районним державним адміністраціям та балансоутримувачам гідротехнічних споруд, наприклад КП "Плесо", доручено провести всі необхідні технічні роботи на цих спорудах. Очікуємо підняття ґрунтових вод і підтоплення деяких територій. Але катастрофи не буде", - запевнив Ткачук.

Раніше повідомлялося, що комунальні служби перебувають у стані підвищеної готовності.

До речі, синоптик попередила про ускладнення погодних умов.

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Теги: погода, снег, Київ, коммунальщики
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