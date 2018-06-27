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Скандальный комментатор из РФ начал говорить по-украински

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:54
Фото: Василий Уткин (instagram.com/realradioutkin)
Фото: Василий Уткин (instagram.com/realradioutkin)

Журналист оставил сообщение не на своей родном языке

Скандальный российский комментатор Василий Уткин заговорил на украинском языке. Об этом свидетельствует его запись на странице в социальной сети Twitter.

Комментатор написал пост о матче между сборной Аргентины и сборной Нигерии.

"Аргентинці плюндрують канон, за якого треба атакувати і захищатися всією командою - атакують навалами, захищаються панічно. Але усією командою", - написал Уткин.

Скриншот поста (twitter.com/radioutkin)

Судя по оставленной геолокации, запись была сделана в Москве.

"Сала съел?" – предположили в комментариях к записи.

"В Васю вселился хох*л", - шутят в сети.

Напомним, что спортивный комментатор уволился с российского пропагандистского канала.

Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Назвать причину прекращения работы на пропагандистском телеканале он отказался.

"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить", — сказал Уткин. Комментатор также добавил, что не перестанет писать о чемпионате мира в социальных сетях.

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Теги: Василий Уткин, украинский язык
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