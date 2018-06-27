Скандальный комментатор из РФ начал говорить по-украински

Журналист оставил сообщение не на своей родном языке
Скандальный российский комментатор Василий Уткин заговорил на украинском языке. Об этом свидетельствует его запись на странице в социальной сети Twitter.
Комментатор написал пост о матче между сборной Аргентины и сборной Нигерии.
"Аргентинці плюндрують канон, за якого треба атакувати і захищатися всією командою - атакують навалами, захищаються панічно. Але усією командою", - написал Уткин.
Скриншот поста (twitter.com/radioutkin)
Судя по оставленной геолокации, запись была сделана в Москве.
"Сала съел?" – предположили в комментариях к записи.
"В Васю вселился хох*л", - шутят в сети.
Напомним, что спортивный комментатор уволился с российского пропагандистского канала.
Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Назвать причину прекращения работы на пропагандистском телеканале он отказался.
"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить", — сказал Уткин. Комментатор также добавил, что не перестанет писать о чемпионате мира в социальных сетях.
Сколько украинских политзаключенных в РФ