Скандальний коментатор з РФ почав говорити українською

Журналіст залишив повідомлення не своєю рідною мовою

Скандальний російський коментатор Василь Уткін заговорив українською мовою. Про це свідчить його запис на сторінці в соціальній мережі Twitter.

Коментатор написав пост про матч між збірною Аргентини і збірної Нігерії.

"Аргентинці плюндрують канон, за якого треба атакувати і захищатися всією командою - атакують навалами, захищаються панічно. Але усією командою", - написав Уткін.

Скріншот поста (twitter.com/radioutkin)

Судячи з залишеної геолокації, запис був зроблений в Москві.

"Сала з'їв?" - припустили в коментарях до запису.

"У Васю вселився хох*л", - жартують в мережі.

Нагадаємо, що спортивний коментатор звільнився з російського пропагандистського каналу.

Відомий російський спортивний коментатор Василь Уткін відмовився коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі. Назвати причину припинення роботи на пропагандистському телеканалі він відмовився.

"Ми розлучаємося з Першим каналом зі взаємоповагою. Ви хочете знати, чому так вийшло. Прошу вас поважати моє право, а я не хочу про це говорити", - сказав Уткін. Коментатор також додав, що не перестане писати про чемпіонат світу в соціальних мережах.

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