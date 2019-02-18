Скандальный лагерь "Виктория" снова откроют: что известно

До начала летнего сезона в лагере планируют закончить ремонт

Одесский лагерь "Виктория", в котором в сентябре 2017 года погибли три воспитанницы хореографической студии "Адель", решили снова открыть для отдыха детей. Об этом сообщила директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в понедельник, 18 февраля.

Буйневич рассказала, что ближайшие смены в лагере "Виктория" планируется запустить уже в июле-августе 2019 года.

"Здания, с которых снят арест, нуждаются в косметическом ремонте. В связи с тем, что не было отопления 2 года, облупилась штукатурка, необходимо подкрасить стены... Через департамент образования выделены деньги на проведение косметического ремонта и мы этот ремонт проведем", - сказала Буйневич.

Она отметила, что на ремонт здания было выделено 1,5 миллиона гривен и что смены будут составлять с учетом заявок от родителей на предстоящий сезон.

"В зависимости от заявок родителей мы анонсируем возможность проведения летней смены. Мы успеем провести косметический ремонт и запустить смену в июле-августе", - добавила чиновница.

Напомним, после пожара в 2017 году территория лагеря "Виктория" почти полтора года находилась под арестом, так как шли суды. В декабре 2018 года, во время введения военного положения в Украине с некоторых строений лагеря был снят арест и там разместили резервистов. На данный момент еще идет расследование дела о гибели троих детей.

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