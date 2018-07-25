Сколько счастливых людей в Украине – исследование

Фото: РБК-Украина

За год выросло количество счастливых украинцев

В Украине с мая 2017-го по май 2018 года на 10% увеличилось количество счастливых людей. Оказалось, что более половины страны чувствуют себя счастливыми. Такие данные показало всеукраинское социологическое исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 18 по 30 мая.

Согласно результатам опроса, счастливыми или скорее счастливыми в мае этого года себя чувствовали 63% жителей Украины, 16% - частично счастливыми, частично нет, и 17% - несчастными или скорее несчастными.

Фото: kiis.com.ua

Количество счастливых жителей с 53% (май 2017 года) выросло до 63% (май 2018-го). По мнению исследователей, одной из причин может быть незначительное улучшение материального положения населения. Отмечается, что в течение года по самооценке доля небедных увеличилась с 30% до 37%.

По данным опроса, молодежь более счастливы, а с возрастом уровень счастья снижается. В этом году среди людей в возрасте 18-29 лет счастливыми чувствовали себя 79%. Из тех, кому 30-39 лет - 72%; от 40 до 49 лет - 65%; 50-59 лет - 57%; 60-69 лет - 47%, старше 70 лет - 45%.

Снижение связано с ухудшением здоровья, более неустойчивым материальным положением и одиночеством, с которыми часто сталкиваются пожилые украинцы.

По данным исследователей, чем выше уровень благосостояния, тем больше люди чувствуют себя счастливыми.

Среди людей, которым не хватает средств на еду (самые бедные), счастливыми себя назвали 40%. Среди малообеспеченных - хватает только на еду - 58% считают себя счастливыми, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 74%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.

Одно из чрезвычайно важных условий для счастья - состояние здоровья. Из тех, у кого очень хорошее здоровье, счастливыми себя чувствуют 88%, а среди тех, у кого "очень плохое", счастливыми себя чувствуют всего 18%.

По месту проживания, более счастливыми себя чувствуют жители западных областей.

В мае на западе счастливыми чувствовали себя 68%, в центральных областях - 63%, на юге - 59%, в восточных областях - 60%.

Фото: Динамика ощущения счастья в Украине (2001-2018) в процентах (kiis.com.ua)

Респонденты были опрошены методом личного интервью с 18 по 30 мая 2018 года. Всего в опросе приняли участие 2025 украинцев, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях.

"Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% - для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%", - сообщили в КМИС.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12%.

Кстати, Styler выяснил, что не так с защитой прав женщин в Украине. Опрос показал, что 70% мужчин считают, что хорошая жена должна заботиться о доме и готовить для семьи. 67% опрошенных мужчин считают, что она должна быть "посговорчивее", то есть слово мужчины должно быть в семье решающим. 66% респондентов были уверены, что женщина должна угождать мужчине. А кроме того, женщина должна сразу согласиться на интимные отношения с мужчиной.

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