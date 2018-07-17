Стереотипы, манипуляции и унизительная реклама: что не так с защитой прав женщин в Украине

Фото: Дискриминация женщин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Изменит ли ситуацию противодействие дискриминирующей рекламе и почему слово “гендер” в Украине обросло мифами - объясняет эксперт

В Украине со временем могут существенно увеличиться штрафы за сексизм и дискриминацию в рекламе. Соотвесттвующие изменения в закон "О рекламе" на днях предложили внести депутаты. Речь идет о возможном увеличении штрафов за заказ, изготовление и размещение в Украине рекламы, которая имеет сексистские и дискриминационные проявления.

Какие штрафы предусматривает законопроект? Предлагается штрафовать рекламодателей, размещающих, заказывающих или изготавливающих рекламу с сексистскими проявлениями в пятикратном объеме стоимости изготовления рекламы. Повторные же нарушения в течение года влечкут за собой наложение штрафа в 30-кратном размере от всей стоимости распространенной рекламы.

Если рекламодатель скрыл информацию о стоимости выявленной дискриминационной рекламы, то с него предлагается взимать штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 грн). А в случае, если стоимость рекламы с нарушениями экспертам установить не получится, то штраф составит уже 600 нмдг (10 200 грн).

Фото: Пример откровенно сексистской рекламы, штрафы за которую предлагается увеличить (УНИАН)

Такое предложение в очередной раз активизировало дискуссии о соблюдении прав женщин в Украине и о том, как освещают "роль" женщины в рекламных роликах и в СМИ.

В то же время значительная часть украинцев все же думает, что проблема защиты прав женщин в нашей стране надумана и, мол, здесь вообще нечего обсуждать. Также часть людей удивило предложение "сбалансировать" образ женщины в рекламе. Мол, в Украине есть множество других, более важных проблем. Проследить, как именно на такие взгляды повлияла реклама – вряд ли возможно, говорят эксперты. Влияет все в целом – реклама, медиа, стойко укоренившиеся традиции, а часто – и исконно советские представления о "роли" женщины.

Что может изменить предлагаемый законопроект о повышении ответственности за "несоответствующую" рекламу, какие основные стереотипы о женщинах царят в Украине и почему далеко не все понимают значение слова "гендер” и используют это понятие для манипуляций - с такими вопросами мы обратились к Оксане Затолокиной - общественному деятелю, тренеру по гендерному мейнстримингу.

“Реклама часто пропагандирует пренебрежительное отношение к женщинам, унижает их и обесценивает как личность”

Законопроект №8558 О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации" призван защищать информационное пространство, а следовательно - наше общество от дискриминации независимо от пола, возраста, происхождения и так далее, объясняет Оксана Затолокина.

"В правовом поле государства предлагается закрепить понятие "дискриминационная реклама по признаку пола ". Тот факт, что общество связывает этот законопроект с борьбой именно женщин за свои права и является маркером того, какой пол в большинстве случаев и является объектом дискриминационной рекламы. Лично для меня важно не то, что в рекламе других стран спокойно показывают за мытьем посуды и уборкой мужчин, а то, что это результат развитости, уровня культуры и сознания общества. Стиль жизни другой и, например, отца ребенка, который реализовал прав на отпуск по уходу за ребенком не делают героем или, наоборот, аутсайдером ", - комментирует она.

Фото: Украинские мужчины рассказали, какими хотят видеть женщину (facebook.com/ukrainian.womanity)

“Реклама является одним из средств формирования общественного мнения. В 1920-х годах в США был разработан Кодекс рекламной практики Американской ассоциации рекламных агентств – "Четыре А" – American Association of Advertising Agencies, АААА. Она, помимо прочего, занимается этическими нормами рекламы. В Европе лидером в сфере рекламного саморегулирования называют Европейский альянс рекламных стандартов (EASA). В Украине тоже действуют организации маркетологов, которые работают в направлениях саморегулирования и борьбы с дискриминационной рекламой”, - поясняет Оксана Затолокина.

Еще в 1995 году на 4-й Всемирной Конференции женщин Хиллари Клинтон поднимала вопрос о влиянии рекламы на самооценку женщин, добавляет эксперт.

"К сожалению, в Украине реклама, сознательно или бессознательно, часто пропагандирует пренебрежительное отношение к женщинам, унижает их и обесценивает как личность. Это влияет на сознание и взрослых, и детей, формирует стереотипы", – обращает внимание она.

По ее словам, демонстрация превосходства одного пола над другим приводит к ограничению свободы выбора каждого человека, к дополнительной психологической нагрузке на женщину, к такой страшной вещи, как домашнее насилие, к сексуальным домогательствам на работе.

“Мысли, которые нам навязывают другие люди, являются субъективными”

Не секрет, что у украинцев существует множество стереотипов относительно того, как должна вести себя женщина по мнению тех или иных людей. Психологи постоянно обращают внимание на то, что из-за несоответствия такому "социальному шаблону" у женщины могут возникнуть серьезные психологические проблемы. Например, незамужняя женщина или та, у которой нет детей, может страдать от постоянной критики или недвусмысленных намеков на то, что пора бы “устроить свою жизнь”, в то время как ее саму жизнь может полностью устраивать.

Какие основные стереотипы относительно роли женщины в обществе преобладают у украинцев сейчас? Чем мы в этом смысле отличаемся от европейских стран?

По словам Оксаны Затолокиной, стереотип – это устоявшийся шаблон мышления, определенный стандарт.

“Сила влияния стереотипа в том, что он воспринимается человеком без каких-либо предварительной критической оценки, и действует на подсознание. Основные стереотипы относительно роли женщины в обществе в украинцев – это "берегиня” и "муза". То есть, или домохозяйка, или украшение. Они имеют положительную окраску и одобряются обществом. Еще один стереотип - "бизнес-леди". Он имеет уже негативную окраску. У него есть такие эпитеты, как "мужеподбна женщина", если занимает управляющую должность, "женщина-кукушка", если строит карьеру, имея семью и детей. Конечно же, "коронное" – "стерва"”, - поясняет эксперт.

Фото: Пример сексистской рекламы (hromadske.ua)

То есть, те женщины которые выходят за рамки гендерной роли, подвергаются критике и осуждению общества.

“Здесь нужно понимать, что мысли, которые нам навязывают другие люди, являются субъективными, и что мы имеем право на собственную точку зрения и модель поведения в обществе и собственной семье. В европейских странах основным сообщением, которое несет общество девочкам и мальчикам – "ты можешь стать, кем пожелаешь". Их не лишают свободного выбора”, - рассказывает тренер.

67% мужчин считают, что женщина должна быть "посговорчивее"

Одним из ярких примеров, которые иллюстрируют представление о роли женщины в Украине, стало одно из исследований, проведенных в этом году. Институт демографии и социальных исследований вместе с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН провели опрос среди украинских мужчин на тему, какая женщина, по их мнению, является "хорошей".

Результаты этого опроса в начале июня 2018 года наделали немало шума в соцсетях и широко обсуждались.

По мнению 70% опрошенных мужчин, хорошая жена должна заботиться о доме и готовить для семьи. 67% мужчин считают, что она должна быть "посговорчивее", слово мужчины должно быть решающим в семье. 66% респондентов были уверены, что женщина должна угождать мужчине. А кроме того, женщина должна сразу согласиться на интимные отношения с мужчиной.

С какими основными проблемами сталкиваются в Украине женщины в связи с их полом на работе, в семье? По словам Оксаны Затолокиной, женщины часто получают значительно более низкую зарплату на одной и той же должности, что и мужчина:

“В среднем на каждую 1 гривну, что зарабатывает женщина, муж зарабатывает, 1, 67 гривни. Женщинам труднее устроиться на работу: часто от них требуют сообщать работодателю свои планы относительно деторождения, свое семейное положение. Даже возраст может стать преградой в получении должностей".

Фото: Среднемесячная заработная плата по полу и регионам в Украине (facebook.com/ukrainian.womanity)

"В семье в основном вся домашняя работа ложится на плечи женщины. Стереотип работает так: это непродуктивная работа, то есть работа, за которую не получают зарплату, а значит, это и не считается работой. В то же время многие в Украине все же удивляются, когда слышат о проблемах женщин в социуме и говорят, что никаких проблем на самом деле вроде и нет. Стереотип можно сравнить с айсбергом. Он имеет большую устойчивость, мы к ним настолько привыкаем, что не замечаем, как они прекращают отвечать современному развитию общества. Поэтому проблемы женщин надо делать "видимыми", освещать в средствах информации", - говорит тренер.

“В чьих-то руках это может стать инструментом пропаганды”

Уже давно слово гендер в Украине, к сожалению, стало объектом манипуляций. Понятием “гендер” часто манипулируют, подменяя понятия и привязывая к этому определению вещи, которые с ним совсем cвязаные. Манипуляции вокруг темы гендера длятся в нашей стране уже много лет.

Еще в 2010 году некоторые населенные пункты в Украине засыпали открытки, в которых писали: “SOS! Украине грозит гендер (гей) “эпидемия”!”. Как потом оказалось, автором “агитки” был Андрей Калынив, на то время - член республиканской партии “Собор”. Листовки содержали искаженную информацию о гендере. Гендерная политика, по словам автора, была сплошным злом. Автором гендер ошибочно определялся как “продвижение гомосексуализма и лишение родителей их родительских прав”.

Заместитель Председателя Киевского областного совета, активист ВО “Свобода” Юрий Ноевой в своих публичных заявлениях и публикациях в СМИ критикует понятие именно гендера и публикует статьи, где называет гендер “примером украинофобского экстремизма”.

“Гендеризм – это ничто иное, как глобальная угроза семье и обществу” - пишут на сайте “Национального Корпуса”, замечая, что “норма – это традиционная семья, которая состоит из мужчины и женщины”. Не упоминая при этом, что много мужчин и женщин в Украине имеют свои, личные понимания того, какой именно должна быть их семья.

Гендерными “страшилками” часто пугают людей во время предвыборных кампаний и гиперболизируют “угрозу со стороны Запада”. А некоторые граждане, не зная об истинном значении тех или иных понятий, поддаются таким манипуляциям. Это увеличивает напряжение и часто раскалывает общество.

Фото: Психологи постоянно обращают внимание на то, что из-за несоответствия "социальному шаблону" у женщины могут возникнуть серьезные психологические проблемы (pixabay.com)

Этим летом сама тренер Оксана Затолокина лично столкнулась с тем, что понимание гендера и прав женщин в нашем социуме – искаженное и имеет множество стереотипов. В частности потому, что накануне одного из ее тренингов о гендере неизвестные испортили надписями стены и окна центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, где должен был проводиться тренинг. Вандалы испортили стены надписями "Нет гомосексуалистам!", "Гендер = педофилия","Нет ЛГБТ". Очевидно, вандалы сами не понимали значения самого слова "гендер", ведь связывали его почему-то даже с педофилией.

По словам эксперта, этот случай в очередной раз дал понять тот факт, что мало кто вообще знает, что такое гендер, и в Украине ради взбудораживания сообщества часто связывают несовместимые между собой вещи.

"В чьих руках это может стать инструментом пропаганды, которую могут направить на то, чтобы люди не знали и не понимали, что на самом деле значит гендерное равенство. Таким людям важно, чтобы в обществе с этим понятием были негативные ассоциации. А следующим шагом привязывают эти ассоциации к Европе. Это делается, на мой взгляд, чтобы дискредитировать европейский вектор Украины", - считает Затолокина.

Украина выбрала путь демократии, одним из принципов которой является гендерное равенство, добавляет она.

“Те, кто связывает ассоциации понятия "гендер" с разрушением семейных ценностей, или исключительно с правами ЛГБТ сообщества, прикрываясь сохранением традиций, очевидно, не хотят развития страны, особенно - не хотят, чтобы Украина шла по пути евроинтеграции. По моему мнению, каждый гражданин должен понимать, чувствовать и принимать свою ответственность в жизни страны. Нужно объединять усилия общества и власти. Так и рождаются сильные государства".

По ее словам, Ирина Луценко, народный депутат Украины, как представитель законодательной власти внесла проект О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации".

"Антидискриминация и гендерное равенство является одним из направлений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Что же касается того, должны ли противодействовать проявлениям сексизма и дискриминации сами люди показательной для меня является рассказ Меган Маркл, герцогини Сассекской. О том, как она еще 11-летней девочкой смогла повлиять на дискриминационную рекламу в США. Женщины и мужчины в развитых странах понимают, когда дискриминируют их права и противодействуют”, - говорит Затолокина.

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В Формуле-1 с 2018 года отказались от грид-герлз

“Мир меняется. Даже в сферах интересов, которые считаются сугубо мужскими. Яркий пример - окончание эпохи грид-герлз (grid girls) на гонке "Формулы-1" в 2018 году”, - говорит Оксана Затолокина.

Грид-герлз или race queens - девушки, которые на автогонках выводят пилотов на стартовые позиции (grid - решетка), держат над участниками соревнований солнцезащитные зонтики и вручают награды победителям. Также они должны “украшать” своим видом различные автошоу. В Формуле-1, начиная с 2018 года отказались от грид-герлз. Вместо девушек на стартовой решетке номера будут держать дети.

Фото: Грид-герлз - традиция, которая явно не соответствует нормам современного общества, говорят в Формуле-1 (instagram.com/leonie_hnb)

"Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при Формулы-1, эта традиция, как нам кажется, резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества", - говорится в пресс-релизе организаторов.

"Это решение вызвало бешеный резонанс, шквал эмоций, неприятия, обсуждения в соцсетях и давление. Организаторы уже готовы вернуть девушек. Следя за событиями, разворачивающимися в связи с грид-герлз, мы осознаем: мир не просто меняется. Он меняется на наших глазах и нами”, - говорит Оксана Затолокіна.

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