Скільки щасливих людей в Україні – дослідження

Фото: РБК-Україна

За рік зросла кількість щасливих українців

В Україні з травня 2017-го по травень 2018 року на 10% збільшилася кількість щасливих людей. Виявилося, що більше половини країни відчувають себе щасливими. Такі дані показало всеукраїнське соціологічне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 18 по 30 травня.

Згідно з результатами опитування, щасливими або скоріше щасливими у травні цього року себе почували 63% мешканців України, 16% - частково щасливими, частково ні, і 17% - нещасними або швидше нещасними.

Фото: kiis.com.ua

Кількість щасливих жителів з 53% (травень 2017 року) зросла до 63% (травень 2018-го). На думку дослідників, однією з причин може бути незначне поліпшення матеріального становища населення. Відзначається, що протягом року по самооцінці частка небідних збільшилася з 30% до 37%.

За даними опитування, молоді люди більш щасливі, і з віком рівень щастя знижується майже лінійно. У цьому році серед людей у віці 18-29 років відчували себе щасливими 79%. З тих, кому 30-39 років - 72%; від 40 до 49 років - 65%; 50-59 років - 57%; 60-69 років - 47%, старше 70 років - 45%.

Зниження пов'язане з погіршенням здоров'я, більш нестійким матеріальним становищем і самотністю, з якими часто стикаються літні українці.

За даними дослідників, чим вищий рівень добробуту, тим більше люди відчувають себе щасливими.

Серед людей, яким не вистачає коштів на їжу (бідні), щасливими себе назвали 40%. Серед малозабезпечених - вистачає тільки на їжу - 58% вважають себе щасливими, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть трохи відкладати) - 74%, серед людей з доходом вище середнього (можуть купувати дорогі речі) - 85%.

Одне з надзвичайно важливих умов для відчуття щастя є стан здоров'я. З тих, хто має дуже хороше здоров'я, щасливими себе почувають 88%, а серед тих, у кого "дуже погане здоров'я", щасливими себе відчувають лише 18%.

За місцем проживання, більш щасливими почуваються мешканці західних областей.

У травні на заході щасливими почувалися 68%, у центральних областях - 63%, на півдні - 59%, у східних областях - 60%.

Фото: Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2018) у відсотках (kiis.com.ua)

Респонденти було опитано методом особистого інтерв'ю з 18 по 30 травня 2018 року. Всього в опитуванні взяли участь 2025 українців, які проживають в 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років.

Наголошується, що в Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на підконтрольних Україні територіях.

"Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%", - повідомили в КМІС.

Раніше повідомлялося, що рівень бідності в Україні у 2017 році знизився до 12%.

До речі, Styler з'ясував, що не так із захистом прав жінок в Україні. Опитування показало, що 70% чоловіків вважають, що хороша дружина повинна піклуватися про будинок і готувати для сім'ї. 67% опитаних чоловіків вважають, що вона повинна бути "більш поступливою", тобто слово чоловіка повинно бути в сім'ї вирішальним. 66% респондентів були впевнені, що жінка повинна догоджати чоловікові. А крім того, жінка повинна одразу погодитися на інтимні стосунки з чоловіком.

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