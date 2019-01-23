Сколько стоит вылечиться от гриппа в Украине

Коллаж: РБК-Украина

При тяжелом и запущенном состоянии пациентам назначают антибиотики

Каждую неделю в поликлиники обращаются сотни людей больных гриппом или ОРВИ. Журналисты "Всім" проконсультировались с врачом и узнали сколько стоит заболеть гриппом или простудой.

Врач выписала стандартный рецепт, который назначают пациентам при заболевании гриппом. В него вошли жаропонижающие, лекарства от насморка, боли в горле и кашля. В назначении медик указала недорогие и эффективные препараты.

При заболевании гриппом человеку необходимы жаропонижающие. По словам врача, самые дешевые лекарства из группы "Парацетамол", также это может быть "Нимексил" или "Ибупрофен".

При насморке можно закапать нос, но сначала его надо промыть. Эффективное средство "Хьюмер", но оно стоит в районе 200 гривен. А уже после этого капается лечебный препарат. Доктор советует обычный "Фармазолин". От боли в горле можно взять "Декатилен", а от кашля "Амброксол".

Медик также рассказала, что те, кто не долечился приходят повторно. При этом доктор объясняет, что назначить единый рецепт для всех пациентов нельзя. Ведь протекания болезни зависит от организма и иммунитета человека.

Проблема в том, что к врачам часто обращаются, когда болезнь уже в самом разгаре или пациенты после самолечения.

"При осмотре, когда мы слушаем пациента, хрипов будто не слышно, а флюрограма показывает пневмонию. Тогда в этот список добавляется еще антибиотик. А это курс уколов, который стоит в районе 1 000 гривен", - рассказала медик.

При первых симптомах болезни врач советует обратиться в медицинское учреждение, иначе есть риск потратить вдвое, а то и втрое больше.

По словам медика, украинцы преимущественно, сразу идут в аптеку и просят "что-то от гриппа". В аптеке им предлагают кучу ненужных дорогостоящих медикаментов, потому что это их заработок. В основном лечатся импортными препаратами, хотя есть более действенные отечественные.

После общения с врачом журналисты обратились с выданным списком препаратов до аптечного пункта в самой поликлинике, которая находится на первом этаже. Там оказалась очередь. Четыре из четырех посетителей аптеки покупали лекарства от гриппа. Наименьшая сумма чека, которая звучала из уст фармацевта 432 гривен.

Журналисты пошли в другую аптеку. Там провизор прочитала рецепт и подписала напротив каждого медикамента его стоимость. Что получилось, смотрите в инфографике.

Инфографика: vsim.ua

Напомним, что в течение прошлой недели, с 14 по 20 января, в Украине от гриппа умерло шесть человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав считает безопасной вакцинацию от кори во время эпидемии гриппа.