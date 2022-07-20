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Сколько воды ребенок должен выпивать в жару: многие не знают

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Среда 20 июля 2022 11:23
Сколько воды ребенок должен выпивать в жару: многие не знают Сколько жидкости нужно выпивать детям в жару (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скоро по прогнозам синоптиков в Украину снова вернется сильная жара.

Большинство взрослых знают, что рекомендуемое ежедневное количество воды составляет два литра - если только вы не много тренируетесь или не потеете больше, чем обычно, - но сколько должны пить дети?

О норме жидкости для детей в жару рассказали в издании Metro.

Пить достаточное количество воды в любом случае жизненно важно, но особенно во время сильной жары, когда наше тело теряет жидкость быстрее и наступает обезвоживание.

Сколько воды должны пить дети во время сильной жары?

"Как правило, дети хорошо понимают, когда им хочется пить, хотя в жаркую погоду бывает сложно заставить их выпить достаточное количество жидкости", — сообщила Сигне Сванфельдт, диетолог из приложения Lifesum.

По данным NHS, дети должны выпивать от шести до восьми чашек жидкости в день.

Детям до пяти лет достаточно 120-150 мл за раз. Для детей старше пяти лет рекомендуется 250-300 мл за раз. Лучше всего отдать предпочтение простой воде.

"Если ваш ребенок очень активен, он, как правило, больше потеет, что приводит к увеличению потребности в гидратации", - отметила диетолог.

Какие симптомы обезвоживания у ребенка?

  • Темная моча с сильным запахом
  • Ребенок пьет меньше, чем обычно
  • Низкий уровень энергии
  • Чувство жажды
  • Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)
  • Моча менее 4 раз в день или меньше мокрых подгузников
  • Усталость
  • Сухость во рту/губах
  • Холодная или сухая кожа
  • Снижение концентрации
  • Плохое здоровье полости рта
  • Запавшие глаза или впалое мягкое пятно на голове (для младенцев).

Нет необходимости предлагать дополнительную воду детям в возрасте до шести месяцев, находящимся на грудном вскармливании.

Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.

Также мы писали, какие продукты помогут вам пережить жару.

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