"Скорая приехала через 40 минут": во Львове спасли мужчину от холодной смерти

Помогли случайные прохожие

В субботу, 17 февраля, во Львове местные жители спасли мужчину от холодной смерти. Об этом на странице Варта 1 в Facebook написал Сергей Коливошко.

Он рассказал, что скорую помощь понадобилось вызывать дважды, и она приехала через 40 минут. Мужчине, который замерзал, помогли обычные прохожие.

Скриншот страницы facebook.com/groups/govarta1

"Сегодня на ул. Городоцкой, 8 замерзал человек... Хочется поблагодарить неравнодушных: Андрея, который дождался вместе со мной скорую, угостил немощного горячим чаем, неизвестного гостя Львова, который помог встать и отвести в старика скорую", - написал Коливошко.

Мужчина замерзал на улице (фото: facebook.com/groups/govarta1)

Напомним, синоптики прогнозируют, что сильные снегопады пройдут в Киеве, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.