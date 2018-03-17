Україну замітає снігом: названі регіони, які найбільше засипле

Погода буде погіршуватися

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні найближчим часом. Крім того, "Укравтодор" повідомляє, що на дорогах буде слизько. Про це пише "Слово і Діло".

Вже в суботу, 17 березня, в Україні очікуються сильні снігопади. Першими почне засипати снігом північні та західні області.

Найсильніші снігопади пройдуть у Києві, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Тернополі та Львові.

У цих містах і областях очікується до 20 сантиметрів товщини снігового покриву.

Наступної областю, яку накриють рясні снігопади, стане Одеська. Там синоптики прогнозують до 25 сантиметрів снігу, особливо в Одеській області.

У центральних та східних областях очікується сніг, сніг з дощем, на дорогах ожеледь. В епіцентр складних погодних умов потраплять такі міста, як Черкаси, Вінниця, Кропивницький, Полтава та Харків.

У неділю, 18 березня, погодні умови будуть погіршуватися. У західних та центральних областях синоптики прогнозують сильний вітер і хуртовини.

У південних і східних регіонах очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Такий прогноз підтверджує і народний синоптик Наталка Діденко.

"Що завтра? Черговий циклон дійсно піде на південь траєкторії. Тобто, Північ торкнеться дуже обережно або просто обійде. А ось на Заході, Півдні України, а потім протягом дня через Центр до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, на південь - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - попередила Наталка.

Крім того, Діденко розповіла про стрибки температури повітря в різних регіонах.

"Сьогодні ще сніг, мокрий сніг або дощ - в залежності від температури повітря очікується на сході і північному сході. На решті території України, або невеликі опади, або взагалі без опадів. Контраст температури - фантастичний. Навіть зараз в Одесі, наприклад, 17 градусів, а на півночі Чернігівської області -8 градусів!" - написала синоптик.

До речі, подивіться відео Топ-5 найбільш руйнівних снігопадів.

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