Украину заметает снегом: названы регионы, которые засыплет больше всего

Погода будет ухудшаться

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшее время. Кроме того, "Укравтодор" сообщает, что на дорогах будет скользко. Об этом пишет "Слово и Дело".

Уже в субботу, 17 марта, в Украине ожидаются сильные снегопады. Первыми начнет засыпать снегом северные и западные области.

Самые сильные снегопады пройдут в Киеве, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.

В этих городах и областях ожидается до 20 сантиметров толщины снежного покрова.

Следующей областью, которую накроют обильные снегопады, станет Одесская. Там синоптики прогнозируют до 25 сантиметров снега, особенно в Одесской области.

В центральных и восточных областях ожидается снег, снег с дождем, на дорогах гололед. В эпицентр сложных погодных условий попадут такие города, как Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава и Харьков.

В воскресенье, 18 марта, погодные условия будут ухудшаться. В западных и центральных областях синоптики прогнозируют сильный ветер и метели.

В южных и восточных регионах ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

Такой прогноз подтверждает и народный синоптик Наталка Диденко.

"Что завтра? Очередной циклон действительно пойдет южнее траектории. То есть, Север затронет очень осторожно или просто обойдет. А вот на Западе, Юге Украины, а затем в течение дня через Центр до Востока - осадки преимущественно в виде снега, южнее - с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", - предупредила Наталка.

Кроме того, Диденко рассказала о скачках температуры воздуха в разных регионах.

"Сегодня еще снег, мокрый снег или дождь - в зависимости от температуры воздуха ожидается на востоке и северо-востоке. На остальной территории Украины, или небольшие осадки, или вообще без осадков. Контраст температуры - фантастический. Даже сейчас в Одессе, например, 17 градусов, а на севере Черниговской области -8 градусов!" - написала синоптик.

Кстати, посмотрите видео Топ-5 самых разрушительных снегопадов.

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