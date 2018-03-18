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"Швидка приїхала через 40 хвилин": у Львові врятували чоловіка від холодної смерті

STYLERLIFE        18.03.2018 - 11:30
Фото: снігопад (Pixabey)
Фото: снігопад (Pixabey)

Допомогли випадкові перехожі

В суботу, 17 лютого, у Львові місцеві мешканці врятували чоловіка від холодної смерті. Про це на сторінці Варта 1 у Facebook написав Сергій Колівошко.

Він розповів, що швидку допомогу знадобилося викликати двічі, і вона приїхала через 40 хвилин. Чоловікові, який замерзав, допомогли звичайні перехожі.

Скріншот сторінки facebook.com/groups/govarta1

"Сьогодні на вул. Городоцькій, 8 замерзала людина... Хочеться подякувати небайдужим -панові Андрію, який дочекався разом зі мною швидку, пригостив немічного гарячим чаєм, невідомому гостеві Львова, який допоміг підвестися і відвести у швидку старенького", - написав Колівошко.

Чоловік замерзав на вулиці (фото: facebook.com/groups/govarta1)

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що найсильніші снігопади пройдуть у Києві, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Тернополі та Львові.
 

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