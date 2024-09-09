Скриплять двері? Ось чому це буває та як це виправити

Двері, що скриплять, можуть здаватися дрібницею, але цей звук часто дратує та створює дискомфорт. Більшість людей намагаються розв'язати проблему самостійно, і це цілком реально. Чому виникає скрип, як з ним боротися, і які засоби використовувати для того, щоб позбутися цього неприємного звуку?

РБК-Україна (проект Styler) розібралося у проблеми скрипу дверей та дає поради тим, хто бажає з ним впоратися.

Основні причини скрипу

Скрип металевих дверей зазвичай виникає через підвищене тертя в петлях або неправильну установку. Розглянемо дві основні причини:

Зношені або сухі петлі. Це найчастіша причина. Якщо петлі довго не змащували, метал починає тертися один об одного, викликаючи скрип.

Це найчастіша причина. Якщо петлі довго не змащували, метал починає тертися один об одного, викликаючи скрип. Неправильна установка дверей. Якщо двері неправильно вирівняні, вони можуть тертися об коробку, що також створює скрипучий звук.

Якщо двері скриплять через те, що труться об дверну коробку, проблема може полягати в неправильній установці. Найчастіше це трапляється з дерев'яними коробками, де петлі можуть відходити від дерева через розхитані шурупи. У такому випадку можна спробувати підкрутити шурупи або переставити петлі.

Як змастити дверні петлі

Якщо скрип викликають петлі, варто їх змастити. Для цього знадобиться машинне мастило або графітова пудра.

Підкладіть під двері дерев'яний клин або інший інструмент, щоб трохи підняти полотно.

Обережно залийте кілька крапель машинного мастила в прозір між петлями. Після цього кілька разів відкрийте і закрийте двері, щоб масло розподілилося рівномірно.

Якщо немає машинного мастила, можна використати графітову пудру або навіть грифель олівця. Графіт добре змащує петлі та діє довше, ніж масло.

Ось ще кілька засобів, які допоможуть позбутися скрипу:

Солідол - добре працює в діапазоні температур від -35 до +650°C.

- добре працює в діапазоні температур від -35 до +650°C. Циатим - підходить для внутрішнього і зовнішнього використання.

- підходить для внутрішнього і зовнішнього використання. Літол - ефективний у температурному діапазоні від -40 до +1200°C.

- ефективний у температурному діапазоні від -40 до +1200°C. WD-40 - універсальний засіб, але його потрібно використовувати регулярно.

Не використовуйте рослинну олію або віск, оскільки вони накопичують пил і можуть сприяти зносу дверей.

WD-40 - універсальний засіб (фото: Freepik.com)

Що робити, якщо двері нові, але вже скриплять?

Якщо нові двері почали скрипіти одразу після встановлення, це може свідчити про неякісну роботу установників або неправильну геометрію дверного полотна. У такому випадку варто звернутися до фахівців, які встановлювали двері, і вимагати усунення недоліків.

Китайські двері не обов'язково означають низьку якість, але вони можуть скрипіти через скупчення пилу або неякісну установку. Для розв'язування проблеми можна: